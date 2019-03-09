به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، درحالیکه جنبش اعتراضی به اوضاع اقتصادی فرانسه و سیاست‌های دولت امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور موسوم به جلیقه زردها در هفدهمین شنبه سیاه به برگزاری تجمعات خود ادامه داده‌اند، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد تا ساعت ۱۴ بعد از ظهر امروز شنبه، ۷ هزار جلیقه زرد در سراسر این کشور تظاهرات کردند.

بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، شمار معترضان در شهر پاریس پایتخت این کشور نیز ۲ هزار و ۸۰۰ نفر گزارش شده است.

به گزارش یورونیوز، از آنجائیکه معمولاً شمار تظاهرکنندگان در ساعات نزدیک به غروب بالا می‌رود، می‌توان انتظار افزایش میزان شرکت کنندگان در این تظاهرات اعتراضی را داشت.

براساس آمار منتشره از سوی وزارت کشور فرانسه، شمار تظاهرات کنندگان نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی نشان دهنده درگیری‌های پراکنده در شهرهای «لئون» و «مون‌پلیه» میان تظاهرات کنندگان و پلیس است.

در تظاهرات امروز، حضور پرستاران کودکان معروف به «جلیقه صورتی‌» در کنار جلیقه‌زردها چشمگیر بود. این گروه از زنان که معمولاً در خانه‌های خود از خردسالان نگاهداری می‌کنند، نگران اصلاح قانون تأمین اجتماعی و متضرر شدن از آن هستند.

از سوی دیگر، شماری از فعالان محیط زیست هم با شعار «پایان ماه، پایان جهان، مبارزه مشترک» با جلیقه زردها همراه شدند. عبارت «پایان ماه» به دشوار زندگی بسیاری از شهروندان فرانسه در روزهای آخر ماه و قبل از واریز حقوق ماه جدید اشاره دارد. «پایان جهان» هم نشانگر نگرانی فعالان محیط زیست برای سرنوشت کره زمین در برابر تغییرات اقلیمی و آب و هوایی است.

تظاهرات هفتگی جلیقه زردها از ۲۷ نوامبر سال ۲۰۱۸ و در اعتراض به لایحه دولت برای افزایش مالیات سوخت آغاز شد. با وجود عقب‌نشینی دولت از آن طرح، اعتراضات جلیقه زردها علیه دولت امانوئل ماکرون ادامه پیدا کرد.