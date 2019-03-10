مهلت مجدد ثبت نام در کنکور ۹۸ آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ برای پذیرش در رشته‌های با آزمون دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه‌)، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین متقاضیان تحصیل در رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند از امروز ۱۹ اسفند در کنکور ۹۸ ثبت نام کنند.

داوطلبانی که پیش از این در مهلت ۲۴ بهمن تا ۶ اسفند ۹۷ موفق به دریافت کد سوابق تحصیلی نشده اند و یا به هر دلیل دیگر نتوانسته‌اند نسبت به ثبت‌نام در کنکور اقدام کنند می‌توانند در مهلت مجدد ثبت‌نام کنند.

مهلت مجدد از امروز یکشنبه ۱۹ اسفند آغاز می‌شود و ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۲ اسفند پایان می‌یابد. داوطلبان می‌توانند منحصراً از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش در کنکور ۹۸ ثبت نام کنند.

متقاضیان باید در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما (دفترچه راهنما از طریق سایت سازمان سنجش قابل دسترسی است) و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند.

آن دسته از داوطلبانی که قبلاً در کنکور ۹۸ ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل در روزهای ۱۹ تا ۲۲ اسفند ۹۷ نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند.

تذکر بسیار مهم:

با توجه به اینکه برای داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ با توجه به نوع نظام آموزشی دو نوع سوال متفاوت تهیه و در جلسه آزمون تحویل خواهد شد:

۱- برای داوطلبان نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ (دانش آموزان فعلی نظام جدید پایه دوازدهم) یک نوع سوال.

۲- نظام آموزشی سالی واحدی (دارنده پیش‌دانشگاهی) و ترمی واحدی (دارنده پیش‌دانشگاهی) و نظام قدیم یک نوع سوال.

داوطلبان ضرورت دارد ضمن بررسی نظام آموزشی خود در تقاضانامه ثبت‌نام، در صورتی که در این خصوص مرتکب اشتباه شده‌اند در بازه زمانی ۱۹ تا ۲۲ اسفند ۹۷ نسبت به اصلاح و ویرایش نظام آموزشی خود اقدام کنند. در غیر این صورت مسئولیت این موضوع به عهده شخص داوطلب خواهد بود.

داوطلبان می‌توانند سوالات خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org یا با شماره تلفن‌های‌: ۴۲۱۶۳ (کد ۰۲۱) در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری کنند.