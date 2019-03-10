اعتراض یک عضو به استعفای کفاشیان و نظر اسلامیان درباره خصوصی سازی

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در حالی از ساعت ۱۰ صبح در هتل المپیک آغاز شد که دستور اصلی این جلسه رسیدگی به صورت‌های مالی است اما با استعفای علی کفاشیان و فریدون اصفهانیان دو عضو هیأت رئیسه که شب گذشته صورت گرفت، انتظار می‌رود این مجمع شرایط ویژه ای داشته باشد.

صحبت‌های تاج با مسعود تابش

مسعود تابش مدیرعامل باشگاه سپاهان پیش از شروع مجمع در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که در جریان استعفای کفاشیان نبوده و بعید است مهدی تاج هم استعفا بدهد.

مهدی تاج پیش از شروع مجمع با دیدن تابش، مدیرعامل سپاهان را به کناری برد و لحظاتی با او خصوصی صحبت کرد.

فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران و عضو هیأت رئیسه که شب گذشته از سمتش استعفا کرده بود، در مجمع امروز حاضر است اما علی کفاشیان نایب رئیس مستعفی فدراسیون به دلیل همراهی تیم ملی فوتبال ساحلی در تایلند است.

حضور مدیران استقلال و پرسپولیس و وزیر ورزش

ایرج عرب سرپرست باشگاه پرسپولیس و امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه استقلال هم در این نشست حضور دارند.

محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش هم در این مجمع حاضر شد و در کنار مهدی تاج و ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کلی نشست. همچنین دقایقی بعد مسعود سلطانی فر وزیر ورزش هم به مجمع آمد. علیرضا فغانی نماینده داوران هم در میان اعضای مجمع حضور داشت.

آغاز مراسم با ۵۰ عضو و یاد دبیر کل مستعفی!

مراسم مجمع با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. در ابتدای جلسه ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال صحبت و از کسانی که سال گذشته در فدراسیون بودند و الان نیستند از جمله محمدرضا ساکت یاد کرد!

وی سپس صورت جلسه مجمع را قرائت کرد که در این صورت جلسه حرفی از بازنشسته‌های فدراسیون نبود! به گفته شکوری، ۵۰ عضو از مجمع در جلسه حاضر بودند و جلسه رسمیت داشت.

تذکر تاج به سرپرست دبیر کلی

در ادامه برای انتخاب سه ناظر مجمع رأی گیری شد. سه نفر برای برای ناظر بودن مجمع داوطلب شدند. شکوری گفت: خدا را شکر سه نفر کاندیدا هستند که در این لحظه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفت بازهم برای این نفرات رأی گیری شود.

همچنین تصویب صورت جلسه مجمع قبل در دستور کار قرار گرفت و کلیپی از عملکرد فدراسیون در کمیته‌های مختلف پخش شد.

صحبت وزیر با تاج درباره دستگاه‌های نظارتی!

در میانه صحبت‌های شکوری، وزیر ورزش با مهدی تاج در حال گفتگو بود بدون آنکه متوجه باشد صدایش از میکرفون در حال پخش است. سلطانی فر با تاج درباره «دستگاه های نظارتی» که احتمالاً بی ارتباط با بحث بازنشسته‌ها نیست، صحبت می‌کرد!

کیفیت نامناسب تصویر و صدای مجمع

در حالی که خبرنگاران اجازه حضور در سالن اصلی محل برگزاری مجمع را ندارند و در یک سالن دیگر به صورت ویدئو پروژکتور شاهد مجمع هستند، تصاویر پخش مجمع اصلاً کیفیت ندارد و صدا و تصویر به صورت متوالی قطع می‌شود.

پخش پیام رهبر در گزارش تیم ملی فوتبال

در گزارشی که به عملکرد بخش‌های مختلف فدراسیون فوتبال اختصاص داشت، عملکرد تیم ملی به صورت جداگانه پخش شد. صعود به جام جهانی و عملکرد تیم ملی مقابل مراکش، پرتغال و اسپانیا و همچنین پیام رهبر انقلاب بعد از پایان بازی‌های تیم ملی در جام جهانی پخش شد.

تاج: کمیته‌ها چیزی برای ما نگذاشتند

از وزیر ورزش و اعضای مجمع و هیأت‌های فوتبال تشکر می‌کنم. در سال‌های گذشته رسم بر این بود که عمده گزارش‌ها را رئیس فدراسیون می‌داد ولی اینبار خود کمیته‌ها گزارش کردند و چیزی برای ما نگذاشتند. چیزی که می‌شود اضافه کرد عملکرد کمیته تعیین وضعیت است. ما گزارش این کمیته را نداشتیم که اتفاقات خوبی در آن رخ می‌دهد. توانستیم با قوانین سختی که AFC برای باشگاه‌ها مقرر کرده است و هنوز هم هست، با فعالیت باشگاه‌ها و وزیر ورزش برای باشگاه‌های پرسپولیس، استقلال، ذوب آهن و تراکتورسازی در سال قبل مجوز حرفه ای بگیریم. الان وضع باشگاه‌ها نسبت به گذشته خوب است. بدهی‌های انباشته ای وجود داشت که بعضاً ثبت هم نشده بود و مدارک کافی نداشتیم ولی الان وضعیت باشگاه‌ها پایدارتر است.

تلاش برای تشکیل سازمان جدید در فدراسیون فوتبال

تاج افزود: البته مشکلاتی بابت درآمدزایی در باشگاه‌ها هست. پیش بینی کردیم رأی سازمان اقتصادی فوتبال را از مجمع بگیریم که روی آن کار شده است. فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بهترین راه را در این دیدند که سازمان اقتصادی تشکیل شود و پخش مسابقات، تبلیغات محیطی و توپ و این مسائل را به سازمان اقتصادی بدهند تا به شیوه‌های خودشان کار را پیش ببرند. در این کلیپ ذکر نشد اما ما در سال ۲۰۱۷ بهترین فدراسیون آسیا و امسال هم دومین فدراسیون قاره شدیم. بین کره، ژاپن و ایران می چرخد. پارسال ما اول شدیم و ژاپن و کره جنوبی دوم و سوم شدند اما امسال ژاپن اول شد. ما در رده سی و چهارم دنیا بودیم اما الان در رده ۲۲ دنیا هستیم. در واقع ۱۲ پله صعود کردیم. از سال ۲۰۱۶ به عنوان بهترین تیم آسیا هستیم.

اشتباهات داوری نگران کننده است

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به عملکرد تیم‌های فوتسال درباره مشکلات ادامه داد: از وزیر ورزش و معاون وی برای اجرای سیستم کمک داور ویدئویی کمک خواسته ایم. دنبال گرفتن مجوز VAR هستیم که اگر راه اندازی شود، نگرانی‌های فوتبال برطرف می‌شود. واقعاً این مسائل نگران کننده هم هست و دیگر باشگاه‌ها از بابت اشتباهات داوری ضرر نمی‌کنند. خوشبختانه آقای فغانی را هم داریم که تجربه بالایی دارد و آقای کولینا هم از وی خیلی تعریف می‌کرد.

سلطانی فر کاری کرد کارستان!

تاج ادامه داد: چند میلیون یورو پول گرفتیم تا چمن مصنوعی را کامل کنیم و الان یک چمن عالی داریم. آقای سلطانی فر هم کاری کرد کارستان. باید پول زیادی را برای گمرک می‌دادیم که اگر چمن را می‌خریدیم ارزان‌تر بود اما با کمک دولت و آقای سلطانی فر به صورت ۵ درصد از گمرک ترخیص کردیم. چمن طبیعی هم فراهم است و یکی از گلایه‌های کی روش همین بود که در زمین پژوهشگاه نفت تمرین می‌کردیم. البته ایشان فرصت نکرد در این زمین کار کند و فقط یک جلسه تمرین کرد. مبالغی را هم برای آموزش داوری و نگهداری زمین‌های چمن از فیفا گرفتیم. برای تکمیل خوابگاه بانوان که قرار است ساخته شود هم مبلغی را از کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفته ایم.

وزیر ورزش: وارد جنگ اقتصادی شده ایم

مسعود سلطانی فر در ابتدای صحبت‌هایش به مسائل جهانی و عهدشکنی آمریکا در برجام اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور جدید آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های ناعادلانه وضع شد که آثارش در وضعیت عمومی کشور مشخص شده است. وارد جنگ اقتصادی تمام عیار با دشمنمان شده ایم که مثل جنگی که اسیر، شهید و جانباز و از بین رفتن تأسیسات دارد، این جنگ اقتصادی هم ضایعات خاص خودش را خواهد داشت. اگر همدلی و هماهنگی و همگرایی باشد و اگر تسویه حساب‌های قومی، سیاسی نباشد می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. باورمان این است مردم در این جنگ پیروز خواهند بود. لازم است با تدبیر و مدیریت حداکثر صرفه جویی را داشته باشیم و ریخت و پاش بی مورد نداشته باشیم. ضرورت‌ها را در نظر بگیریم تا از این جنگ سربلند بیرون بیاییم.

به گزارش خبرنگار مهر، در میانه صحبت‌های وزیر ورزش، ارتباط تصویری و شنیداری وی مدام بارها قطع شد و اعتراض خبرنگاران را در پی داشت.

دنبال تعامل بوده ام

وزیر ورزش تاکید کرد: حدود دو سال و نیم است که در وزارت ورزش در خدمت مردم و جامعه ورزش هستم. رویکرد من همواره دوری از اختلافات و جنجال بوده و دنبال ایجاد آرامش و ثبات بوده ام تا بتوانیم در سایه ثبات، زمینه ساز توسعه ورزش باشیم. بارها گفته ام در جامعه‌ای ملتهب، توسعه محقق نمی‌شود. توسعه یک جامعه و عرصه، نیاز به آرامش و ثبات و همدلی دارد. تلاشمان بر این بوده باوجود نابسامانی‌ها که ممکن بود جنجال و حاشیه ایجاد کند، ورزش را از حاشیه دور کردیم و دنبال تعامل سازنده بودیم. اگر هم اختلافاتی بوده، با گفتن مباحث درون خانواده دنبال حل و فصل آن بودیم.

هیچکس فکر نمی‌کرد در گروه مرگ نتایج آبرومند بگیریم

وی افزود: ورزش کشور با موفقیت‌های منحصربه فردی در سال ۹۷ همراه بوده است. بخشی از این موفقیت‌ها به فوتبال بر می‌گردد. البته اکثریت قریب به اتفاق فدراسیون‌ها، در رویدادهای برون مرزی افتخاراتی کسب کرده اند. در جام جهانی نتایج درخشانی گرفتیم. تقریباً هیچکس فکرش را نمی‌کرد در گروه مرگ بتوانیم اینطور کارنامه قابل قبولی داشته باشیم. همه همت کردیم و تلاش کردیم. شما در فدراسیون و ما در وزارت ورزش سعی کردیم یک تیم به عنوان نماینده مملکت نتایج آبرومند بگیرد که این اتفاق افتاد.

محدودیت‌ها نبود پرسپولیس قهرمان آسیا می‌شد

وزیر ورزش ادامه داد: بعد از جام جهانی هم در بازی‌های آسیایی توانستیم بیشترین مدال را بعد از انقلاب بگیریم. در المپیک جوانان به رتبه هفتم صعود کردیم. در لیگ قهرمانان آسیا استقلال و پرسپولیس همزمان در مرحله یک چهارم بودند و یکی از آنها به فینال هم صعود کرد. اگر محدودیت‌ها نبود پرسپولیس می‌توانست حتی قهرمان آسیا شود.

نتیجه تیم ملی در جام ملت‌ها خوب بود

سلطانی فر تاکید کرد: حتی در جام ملت‌های آسیا همه امکانات فراهم شده بود تا قهرمان شویم در اثر یک اشتباه در نیمه نهایی حذف شدیم ولی بعد از ۱۴ سال به نیمه نهایی رسیدیم که این خودش نتیجه خوبی بود. اگرچه انتظار داشتیم این تیم قهرمان آسیا شود.

جوانگرایی مدیران ورزشی

وی افزود: ما دنبال جوانگرایی هم بودیم. الان ۱۰ مدیر کل ورزش زیر ۴۰ سال سن دارند که سرمایه ورزش در آینده هستند. در بعضی از فدراسیون‌ها هم این اتفاق افتاد. تلاش می‌کنیم این تغییر نسل را انجام بدهیم.

فقط ذوب آهن و سپاهان به دولت متصل هستند

وزیر ورزش در ادامه صحبت‌هایش به ظرفیت‌های فوتبال اشاره کرد و گفت: ۱۶ تیم لیگ برتری در یک سال اوقات فراغت ۶۰ میلیون نفر را پر می‌کنند که شاید کل هزینه‌های آنها ۴۰۰ میلیارد تومان نشود. دولت هزینه هیچکدام از باشگاه‌ها را نمی‌دهد و از طریف اسپانسر و خود مردم این هزینه‌ها تأمین می‌شود مگر بعضی از باشگاه‌ها مثل ذوب آهن و سپاهان که به دولت متصل هستند. بقیه باشگاه‌ها از طریق اسپانسر در آمدزایی می‌کنند.

تصویب سازمان اقتصادی فوتبال

بعد از صحبت‌های وزیر، ابراهیم شکوری اعلام کرد ۶۰ نفر در مجمع حاضر هستند. سپس ایجاد سازمان اقتصادی فوتبال به رأی گذاشته شد که اکثر اعضا با آن موافقت کردند.

بحث ساختمان استقلال و پرسپولیس و تصمیم گیری مجمع

سلیمانی مسئول خزانه داری فدراسیون فوتبال درباره وضعیت مالکیت ساختمان استقلال و پرسپولیس توضیحاتی داد. وی گفت: بعد از واگذاری دو ساختمان به استقلال و پرسپولسی اقدام حقوقی نشد. چون سال ۹۸ بحث خصوصی سازی مطرح است و باید مالکیت اموال دو باشگاه مشخص شود، فدراسیون فوتبال و مجمع می‌بایست باید درباره ساختمان استقلال و پرسپولیس تصمیم گیری کند و نظر نهایی را به سازمان خصوصی سازی کشور بدهد. در یکسال گذشته بارها سازمان خصوصی سازی با فدراسیون مکاتبه کرده و درخواست انتقال مالکیت دو ساختمان را به استقلال و پرسپولیس داشته است.

نظر تاج درباره ساختمان استقلال و پرسپولیس

در ادامه مهدی تاج گفت: پیشنهاد ما این است به قیمت گذاری برسیم. اجاره‌ای از این دو باشگاه نمی‌گیریم. اگر موافق باشید یک هیأتی از وزارت ورزش، فدراسیون و دو باشگاه تشکیل شود تا نظراتشان را داشته باشیم تا به یک قیمت کارشناسی برسیم. این کار سختی نیست. دستگاه نظارتی هم که تکلیف کرده است، موافق است.

اختلاف نظر سرپرست پرسپولیس با مسئولان فدراسیون فوتبال

در ادامه ششگلانی یکی از اعضای تاکید کرد که یک هیأت برای بررسی موضوع تشکیل شود. ایرج عرب سرپرست باشگاه پرسپولیس در این خصوص گفت: استقلال و پرسپولیس مبلغی را همان زمان برای در اختیار گرفتن این ساختمان‌ها پرداخت کردند ولی به اسم باشگاه‌ها نشد چون آنها بدهی داشتند و امکانش نبود. بهتر است اول یک هیأت تشکیل شود تا ببینیم دو باشگاه چه میزان مالکیت دارند. اینطور نیست که بگوییم مالکیت برای فدراسیون است. روی این موضوع بحث است.

تاج: سندی از پرداخت پول استقلال و پرسپولیس ندیدیم

در ادامه مکالمات مطرح شده بین اعضای مجمع می‌آید:

سلیمانی: در حال حاضر سند به نام فدراسیون فوتبال است. اینکه یک باشگاه ادعا دارد پولی داده است، بهتر است در قیمت کارشناسی دیده شود.

عرب: اصلاً اینطور نیست. اسنادی در فدراسیون هست و باشگاه‌ها هم دارند.

سلیمانی: ما این اسناد را نداریم.

عرب: اول به موضوع اول رسیدگی کنیم.

تاج: کارشناس رسمی دادگستری قیمت را تعیین می‌کند. ادعای دو باشگاه را بیاوریم در هیأتی که گفتیم بررسی کنیم. ما مستنداتی نداریم که پولی داده شده است. ما چیزی ندیدیم. اگر چیزی هست این هیأت بررسی می‌کند.

پیشنهاد عجیب یک عضو مجمع!

همچنین یکی از اعضای مجمع اعلام کرد که چون فدراسیون فوتبال زیر نظر وزارت ورزش است، ساختمان دو باشگاه در اختیار وزارتخانه قرار بگیرد که مهدی تاج در واکنش به این جمله با کنایه گفت: فکر می‌کنم با این نظر فقط آقای داورزنی و وزیر موافق هستند!

احمدرضا براتی مسئول کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال توضیحاتی درباره وضعیت مالکیت دو باشگاه بر ساختمانشان ارائه داد که مجدداً ارتباط تصویری و صوتی خبرنگاران با مجمع قطع شد.

بی خبری از پیشنهاد وزیر و صحبت‌های اعضا به خاطر قطعی طولانی مدت تصاویر

در میانه بحث درباره مالکیت استقلال و پرسپولیس، ارتباط تصویری و شنیداری خبرنگاران با محل مجمع طولانی مدت قطع شد و همین باعث شد تا خبرنگاران صحبت‌های وزیر و پیشنهادات دیگر را از دست بدهند.

ابهام مالی در چند گزارش و مطرح شدن نام کی روش

در شرایطی که قرار بود حسابرس فدراسیون فوتبال در مجمع عمومی گزارشی از عملکرد مالی فدراسیون ارائه بدهد، در دقایق ابتدایی صحبت‌های وی، ارتباط تصویری و شنیداری خبرنگاران با مجمع قطع شد.

بعد از برقراری ارتباط، حسابرس در حال ارائه گزارش بود. به گفته نورزاد، حسابرس فدراسیون فوتبال، رسیدگی به مبلغ ۱۴۵ میلیارد ریال اسپانسری شرکت فناپ و ۱۷ میلیارد ریال مؤسسه لیگ برتر با شرکت برهان مبین و ۶۵ درصد سهم بلیت فروشی به دلیل عدم دسترسی به تعیین میزان درآمد، میسر نشده است.

حسابرس همچنین اعلام کرد که گزارش ۱۸۷ میلیارد ریال و ۱۲۲ میلیارد ریال مرتبط با کارلوس کی روش و شرکت فناپ و همچنین اسناد بانک ملی شعبه ملأ صدرا واصل نشده است و تعیین آثار تاییدیه ها مشخص نیست.

توضیحات تاج و اعتراض برادران

بعد از ارائه گزارش حسابرس، برادران رئیس هیأت فوتبال استان خراسان رضوی خواهان شفاف سازی درآمدهای فدراسیون شد. وی تاکید کرد که درآمدهای فدراسیون از فیفا چند برابر شده است ولی هیأت خراسان رضوی هنوز پولی را از فدراسیون دریافت نکرده و وی حتی یک سفر خارجی هم نرفته است. تاج در اینباره گفت: ما هرچه پول داشتیم در کمپ تیم‌های ملی و ساختمان «پک» خرج کردیم. همچنین سلیمان خزانه دار فدراسیون توضیحاتی درباره گزارش مالی ارائه داد.

داورزنی: مالیات عملکرد پرداخت نمی‌شود

یکی از مسائل مطرح شده در مجمع، بحث مالیاتی فدراسیون و ورزشکاران بود که محمدرضا داورزنی توضیحاتی درباره بحث مالیاتی ارائه کرد. وی گفت: همه می‌دانیم فدراسیون‌ها نباید مالیاتی پرداخت کنند. در قانون از سال ۹۱ تا ۹۵ بحث‌هایی مطرح و در مجلس مصوب شد که این بخش‌ها از مالیات معاف هستند ولی شرطش این بود اظهارنامه خود را ارائه بدهند. مالیات تکلیفی و مالیات حقوق باید پرداخت شود ولی مالیات عملکرد برای کسانی که در ورزش فعالیت می‌کنند باید صفر باشد. وزارت ورزش جلسات متعددی داشته است تا کمک کنیم مالیات‌ها را تقسیط کنند. این موضوع شامل همه فدراسیون‌ها می‌باشد که متأسفانه دوستان مالیاتی هم می‌گویند موظف هستیم قانون را اجرا کنیم. این جزو اقدامات خوب فدراسیون فوتبال بوده که از سال ۹۵ اظهارنامه اش را ارائه کرده ولی قبل از آن موجود نیست.

سلیمانی: کی روش به ما گزارش تاییدیه نمی‌داد

خزانه دار فدراسیون فوتبال در واکنش به ابهامات مالی حسابرس گفت: درباره اقای کی روش باید بگویم که ایشا به ما گزارش تاییده نهایی نمی‌داد. او گزارش‌ها را امضا نمی‌کرد. شاید استدلالش این بود که می‌ترسید چون این اسناد به زبان فارسی بود. بنابراین بخش عمده ای از این مورد مربوط به آقای کی روش است.

وی افزود: پرداخت به آقای کی روش هم یا از طریق فیفا صورت گرفته یا از طریق حساب‌های بانکی ولی حسابرس، علاوه بر این اسناد، تاییدیه طرف را هم می‌خواهد که همانطور که گفتم آقای کی روش گزارش‌ها را امضا نمی‌کرد.

مهدی تاج رئیس فدراسیون در ادامه صحبت‌های خزانه دار گفت: پول کی روش را از طریق فیفا یا حساب بانکی می‌دادیم ولی این حرف، درست است. باید خود فرد هم گزارش را تأیید کند ولی این خیلی محل نگرانی حسابرس نبود.

منحل شدن شرکت افق سبز

سلیمانی درباره ابهامات در خصوص مؤسسه لیگ برتر تصریح کرد: داریم کارهای ثبت این مؤسسه را انجام می‌دهیم که اگر ثبت شود، مالکیت این مؤسسه صد درصد به فدراسیون می‌رسد.

وی افزود: ما شرکت افق سبز را هم منحل کردیم که مجمع آخر آنها برگزار نشد. دو، سه ماه آینده ختم تسویه این شرکت هم در روزنامه‌ها چاپ می‌شود. سیاست فدراسیون این بود که چون منافع را تأمین نمی‌کرد، منحل شود.

تاج: وزیر به دستگاه قضائی توصیه کرده است

مهدی تاج هم گفت: وضعیت شرکت ایران نوین و بلیت فروشی را داریم در مراجع قضائی پیگیری می‌کنیم. آقای وزیر هم توصیه‌ای به مسئولان دستگاه قضائی داشته است که جدی پیگیری کنند تا مطالبات وصول شود.

سلطانی فر: احکام خوبی گرفته ایم

در ادامه مجمع، وزیر ورزش به مشکلاتی که بعضی از هیأت‌های فوتبال استانی دارند ورود کرد. ششگلانی رئیس هیأت فوتبال آذربایجان شرقی از بعضی مشکلات مالی هیأت‌ها گلایه کرد که سلطانی فر گفت: این مبالغ سنگین نیست و می‌توانید با پیگیری استاندارها این مشکلات را حل کنید.

وی در واکنش به صحبت‌های تاج هم گفت: پیگیر این قضایا هستیم و بعضاً احکام خوبی ههم از بدهکاران گرفته ایم. باید پیگیری‌ها مستمر باشد تا فدراسیون بتواند بدهی را بگیرد.

پادرمیانی وزیر در مشکل اظهارنامه مالیاتی

برادران رئیس هیأت خراسان رضوی نسبت به اظهارنامه‌های مالیاتی و اقدامات سازمان لیگ گلایه کرد. در این هنگام سلطانی فر گفت: این مشکل را در تمام فدراسیون‌ها داریم. از سال ۹۵ این اظهارنامه‌ها ارائه شده است. با وزیر اقتصاد مکاتباتی می‌کنیم تا نسخه یکسانی برای تمام فدراسیون‌ها بپیچیم.

جزئیات درآمدهای فدراسیون فوتبال

سلیمانی با اشاره به درامدهای فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به جمیع جهات برای بودجه سال آینده ۵ میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت که امیدواریم با کمک وزارت ورزش این کسری جبران شود.

وی گفت: فیفا، کنفدراسیون آسیا و فیفا ۷۴ میلیارد تومان کمک کرده اند. ۱۲ میلیارد تومان کمک وزارت بوده است. ۴۶ میلیارد تومان هم از سوی فیفا و ۵ میلیارد تومان از AFC گرفته ایم که اینها انجام شده است. از کمیته ملی المپیک هم ۳۰۰ میلیون تومان دریافتی داشته ایم. سامانه هواداری هم ۱۰ میلیارد تومان به ما پرداختی داشته است.

تأیید صورت‌های مالی

بعد از صحبت‌های خزانه دار، بودجه سال آینده فدراسیون فوتبال و صورت‌های مالی به رأی گذاشته شد که مورد تأیید اعضا قرار گرفت. البته به گفته خزانه دار فدراسیون، بودجه فدراسیون ۵ میلیارد تومان کسری خواهد داشت! در این هنگام وزیر ورزش مجمع را ترک کرد ولی محمدرضا داورزنی معاون وزیر در جلسه باقی ماند.

چرا یک نفر برای تماشای بازی عراق به قطر رفت؟

رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از مجمع با اشاره به مشکلات مالی گفت: اردوهای خارجی با توجه به مشکلات ارزی به حداقل رسیده است. قرار بود برای تماشای بازی امیدهای عراق و قطر چهار نفر را به قطر بفرستیم اما فقط یک نفر اعزام شد. شورای برون مرزی فقط با اعزام یک نفر موافقت کرد. دوستان در باشگاه‌ها رعایت کنند. خود فدراسیون هم رعایت می‌کند تا اعزام‌ها به حداقل برسد. ارز مشکلات خاص خودش را دارد.

۹۷ میلیارد تومان پیش بینی بودجه فدراسیون

در ادامه بودجه ۹۷ میلیارد تومانی فدراسیون مورد تصویب اعضا قرار گرفت. به گفته خزانه دار فدراسیون فوتبال، پیش بینی درآمد ۸۷ میلیارد تومان خواهد بود و این فدراسیون حداقل ۵ میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

مهدی تاج در این خصوص گفت: پیشنهاد بودجه فدراسیون یک جورهایی نسیه است چون نمی‌دانیم چقدر از دولت پول می‌گیریم. به همین دلیل بودجه سال آینده را مشروط تصویب می‌کنیم.

به گفته تاج، فدراسیون فوتبال از سال آینده از استان‌هایی که به تشخیص دولت محروم و کم برخوردار هستند، ورودی نمی‌گیریم و بودجه‌ای برای استان‌های محروم در نظر گرفته می‌شود.

مطالبه هیأت‌های استانی از «دو جا»

عدم پرداخت مطالبات هیأت‌های استانی از سوی فدراسیون فوتبال مورد اعتراض چند عضو قرار گرفت که مهدی تاج خطاب به عضو معترض گفت: شما شب گذشته در جلسه نبودید. آنجا عنوان شد که هیأت‌ها از دو جا طلب دارند که بعداً آنرا پرداخت خواهیم کرد.

تفویض اختیار به هیأت رئیسه برای تعیین بازرس

همچنین انتخاب بازرس در دستور کار مجمع بود که با رأی اعضا و با نظر شکوری، این انتخاب به هیأت رئیسه تفویض شد. همچنین احمدرضا براتی صحبت‌هایی را درباره تغییر قوانین انضباطی ارائه کرد.

درخواست از مدیرعامل استقلال و سرپرست پرسپولیس

هنگام تصویب اصلاحات قانون انضباطی فدراسیون فوتبال، احمدرضا براتی از فتحی مدیرعامل استقلال و عرب سرپرست پرسپولیس خواست تا اختلافات را کنار بگذارند و به اصلاحات قانون رأی بدهند. وی گفت: از شما می‌خواهم فارغ از اختلافات به این قانون رأی بدهید. در نهایت این اصلاحات از سوی مجمع رأی آورد.

بالاخره از استعفای کفاشیان صحبت شد!

در بخشی از جلسه مجمع، علی رضاعلی یکی از اعضای مجمع از استعفای کفاشیان به خاطر قانون ۶۵ سال انتقاد کرد و گفت: مگر ایشان وقتی کاندیدای نایب رئیسی شد، نمی‌دانست سن و سالش بالاتر می‌شود. اعضای هیأت رئیسه باید به رأی مجمع احترام بگذارد. اگر امکانش هست امروز رأی گیری کنیم تا آقای کفاشیان مجدداً سر کارش برگردد.

وی افزود: همه ما به خاطر فشارهایی که در فوتبال وجود دارد، ۲۰۰ ساله هستیم. نباید سن و سال ملاک باشد. آیا نباید به جامعه فوتبال جوابگو باشیم؟

تاج: فدراسیون درباره سرمربی تیم ملی تصمیم می‌گیرد

در ادامه مهدی تاج به اظهارات رضاعلی واکنش نشان داد و گفت: باید به قوانین کشور احترام بگذاریم. ما شب گذشته هم در این خصوص صحبت کردیم و تعجب می‌کنم دوباره آنرا بیان کردید. فدراسیون فوتبال خودش درباره همه چیز تصمیم می‌گیرد از جمله انتخاب سرمربی تیم ملی. در هیأت رئیسه یک قانون داریم که افراد بالای ۶۵ سال نمی‌توانند فعالیت کنند. خود کفاشیان اصرار داشت استعفا بدهد. ما در هیأت رئیسه بحث مفصلی در این باره داشتیم.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین تاکید کرد که فریدون اصفهانیان در هیأت رئیسه فدراسیون می‌ماند و کارش را ادامه می‌دهد.

اسلامیان: خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس ظرف سه سال شکست می‌خورد

محمود اسلامیان یکی از اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال یکی از سخنرانان امروز مجمع بود و از دولت خواست مشکل حق پخش تلویزیونی را حل کند. اسلامیان گفت: اگر استقلال و پرسپولیس را با این شرایط خصوصی کنند، این طرح ظرف سه سال شکست می‌خورد. وقتی منابع درآمد ندارید نمی‌توانید با پیامک این کار را ادامه بدهید. وزارت ورزش باید این بحث را حل کند. ادامه این وضع برای فوتبال ایران راه درستی نیست. مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا ۱۵۰ میلیون دلار برآورد کرده اند.

کی روش می‌گفت علاقه مردم ایران به فوتبال از آرژانتین بیشتر است

یکی از عناصر اصلی فوتبال علاقه مردم است که ما در کشورمان اینرا داریم. چرا نباید نباید استان‌های با استعداد در لیگ برتر تیم داشته باشند؟ کی روش بارها می‌گفت مردم شما در فوتبال دوستی بی نظیر هستند حتی بیشتر از آرژانتین. امیدوارم بگذارند فدراسیون ثبات داشته باشد. اگر این مسیر را نمی‌خواهند، یک راه دیگر به ما نشان بدهند. در اینصورت در فوتبال شاهد یک پیشرفت جدی خواهیم بود. خواهشم از دولت این است اجازه بدهید فوتبال را همین جماعت اداره کنند. خدا می‌داند برای شما باقیات صالحات می‌شود و فوتبال ایران هم از جایش بلند می‌شود. با شجاعت و غیرت تا یک جایی می‌شود جلو رفت. اگر چرخه اقتصادی یک سوپرمارکت هم منفی شد، دیگر چیزی بر نمی‌گردد. دست آقای زنوزی مالک تراکتورسازی درد نکند ولی او چقدر می‌تواند کار را جلو ببرد. باید پول او برگردد. باید همه کمک کنیم ولی نقش محوری بر عهده وزارت ورزش و دولت است. اگر همین مسئله حل شود فوتبال ایران در جایگاه واقعی اش قرار می‌گیرد.

بعد از صحبت‌های اسلامیان و یکی دیگر از اعضای مجمع، جلسه امروز به پایان رسید.