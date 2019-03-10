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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۵۱

با حکم معاون علمی و فناوری رئیس جمهور؛

سرپرست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور منصوب شد

سرپرست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور منصوب شد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با صدور حکمی سرپرست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، علیرضا دلیری را به سمت سرپرست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور منصوب کرد.

در این حکم خطاب به علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری آمده است:

در راستای ماده ۸ اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، به موجب این حکم جنابعالی با حفظ سمت به عنوان سرپرست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور منصوب می‌شوید.

امید است با در نظر گرفتن مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی نسبت به انجام اثربخش و دقیق وظایف محوله و پیشبرد برنامه‌ها مطابق آئین‌نامه‌های مربوطه اهتمام جدی داشته باشید.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در ادامه از زحمات و خدمات ارزنده عزت‌الله ضرغام در دوران تصدی ریاست صندوق قدردانی کرد. ستاری همچنین در حکمی جداگانه، عزت الله ضرغام را به عنوان مشاور در امور صندوق پژوهشگران و فناوران کشور منصوب کرد.

وی در این حکم خطاب به ضرغام آورده است:

کمک به شناخت ظرفیت‌ها، منابع، توانمندی‌ها و اجرای اثربخش برنامه‌های راهبردی صندوق از جمله مواردی است که انتظار می‌رود در راستای مأموریت و رویکرد توسعه‌ای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تحقق آن کوشش شود.

توفیقات شما را در انجام این مسئولیت از درگاه خداوند بزرگ آرزومندم.

کد مطلب 4563902
زهرا سیفی

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