فردا آخرین مهلت ثبت نام در آزمون فلوشیپ پزشکی ۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دستیاران دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۸ بر اساس مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت غیر متمرکز و توسط دانشگاه‌های مجری برنامه آموزشی در روزهای ۷ تا ۹ اردیبهشت ۹۸ برگزار می‌شود.

فرصت مجدد برای ثبت نام از شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ آغاز شده است و داوطلبان تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۲۰ اسفند فرصت دارند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (عضو هیئت علمی، آزاد) صرفاً یک رشته و یک دانشگاه را انتخاب و بر اساس مفاد راهنما ثبت نام کنند.

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم اردیبهشت ماه ۹۸ از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی متولی برگزاری آزمون توزیع می‌شود.

آزمون در دو مرحله کتبی و شفاهی (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش‌های آسکی (OSCE)، PMP، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش‌های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود برگزار می‌شود.

آزمون کتبی روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸ (در یک مکان در هر دانشگاه و رأس ساعت ۹ صبح) و آزمون شفاهی کلیه رشته‌ها از تاریخ ۷ تا ۹ اردیبهشت ۹۸ برگزار می‌شود.

ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۹۸ حدود ۴۲۰ نفر در ۸۲ دوره تکمیلی تخصصی و ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی و دو مرکز جهاد دانشگاهی است.

به استناد مصوبات هشتاد و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی تاریخ ۲ تیر ۹۷ در خصوص «حذف شرط دارا بودن مدرک دانشنامه تخصصی جهت رشته‌های مورد نیاز» کلیه دارندگان مدرک گواهینامه تخصصی واجد شرایط عمومی شرکت در آزمون پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مجاز هستند به شرط سپردن تعهد محضری به میزان سه برابر مدت آموزش در رشته‌های اعلام شده در این جدول در آزمون فلوشیپ شرکت کنند.

همچنین جدول دانشگاه‌ها با اولویت مناطق محروم به تفکیک رشته و حداکثر تعداد جهت پذیرفته شدگان دارای گواهینامه و یا دانشنامه تخصصی رشته‌های پزشکی بالینی جهت سپردن

تعهد محضری به میزان سه برابر مدت آموزش اعلام شد.