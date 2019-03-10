به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شجاعی، تیم فوتبال سرخ پوشان پاکدشت که اولین فصل حضور در لیگ دسته اول را تجربه می‌کند، فصل را با فرهاد کاظمی شروع کرد اما عمر همکاری کاظمی با این تیم به ۱۹ هفته رسید.

در حالی که سرخ پوشان در پایان هفته نوزدهم با ۱۷ بازی و ۳۳ امتیاز بعد از گل گهر ۳۶ امتیازی در رده دوم قرار داشت و از تیم رده سوم (مس کرمان) ۴ امتیاز فاصله داشت، با تصمیم مسئولان باشگاه محمود فکری جانشین فرهاد کاظمی شد.

هرچند فکری کارش را با پیروزی در تیم جدید آغاز کرد، اما پیروزی این تیم بر خونه به خونه تا به امروز تنها پیروزی سرخ پوشان با مربیگری فکری بوده است.

سرخ پوشان با فکری پنج بار در لیگ یک به میدان رفته که یک پیروزی، دو مساوی و دو شکست حاصل این پنج بازی است.

سرخ پوشان ابتدا در هفته ۲۲ این مسابقات خونه به خونه را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد و سپس مقابل ملوان با همین نتیجه شکست خورد.

شاگردان فکری هفته ۲۴ مقابل مس رفسنجان به مساوی ۲-۲ رسیدند و بعد از استراحت در هفته ۲۵، در هفته ۲۶ مقابل شهرداری تبریز نتیجه دیدار قبلی شأن را تکرار کردند.

این تیم در هفته ۲۷ نیز مقابل بادران با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد تا روند سقوطی آن در هفته‌های اخیر ادامه داشته باشد.

سرخ پوشان که با فرهاد کاظمی ۳۳ امتیاز در ۱۷ بازی گرفته بود تا به طور متوسط ۹۴/‏۱‬ به ازای هر بازی گرفته باشد، با محمود فکری ۵ امتیاز از ۵ بازی گرفت تا به طور متوسط از هر بازی فقط یک امتیاز گرفته باشد.

نماینده پاکدشت در لیگ دسته اول حالا جایگاه دوم را در جدول از دست داده و با تیم شاهین بوشهر (تیم سابق فکری) که به رده دوم رسیده ۵ امتیاز فاصله دارد. ضمن اینکه نزدیکی امتیازات تیم‌های سوم تا ششم جدول این تیم را به سقوط چند پله‌ای در هفته‌های آینده در صورت لغزش تهدید می‌کند.