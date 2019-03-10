تامین آب تصفیه با فناوری غشایی ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرتضی صادقی مدیر تحقیق و توسعه یک شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه فناوری غشاهای اولترافیلتراسیون در بحث بازیافت پساب و آب حلقه مهم و اساسی در زنجیره بازیافت است گفت: این شرکت به عنوان مشاور و مجری ساخت انواع سامانه‌های تصفیه آب و فاضلاب وبا تکیه بر دانش فنی متخصصان و کارشناسان خود و دانش و فناوری روز دنیا، فعالیت خود را با اهداف کمک به نگهداری منابع آبی کشور، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و رفع وابستگی کشور آغاز کرده است.

وی گفت: این شرکت تنها تولید کننده ماژول‌ها و غشاهای الیاف میان تهی اولترافیلتراسیون (UF) در خاورمیانه است که در جهت تأمین آب سالم و تصفیه شده گام بر می‌دارد.

وی درباره دریافت حمایت از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ما تاکنون برای توسعه و رونق فعالیت‌های دانش بنیان این شرکت از تسهیلات و برخی از معافیت‌های مالیاتی استفاده کرده‌ایم.

صادقی درباره تأثیر فعالیت دانش بنیان بر اشتغالزایی این شرکت گفت: درحال حاضر ما به صورت مستقیم برای ۱۵ نفر اشتغالزایی ایجاد کرده‌ایم که در صورت پیشرفت برنامه‌های شرکت طبق برنامه این تعداد را دو برابر خواهیم کرد.

مدیر تحقیق و توسعه این شرکت دانش بنیان درباره صرفه جویی ارزی این شرکت اظهار کرد: با توجه به اینکه کشور با بحث خشکسالی مواجه شده تولید غشاهای اولترافیلتراسیون سالی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار صرفه ارزی برای کشور به همراه دارد.