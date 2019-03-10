دویچه و کامرزبانک یک گام به ادغام نزدیک شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز یکشنبه، یک منبع آگاه به رویترز خبر داد که هیأت‌مدیره دویچه بانک توافق کرده است با هیأت‌مدیره کامرزبانک در مورد امکان ادغام دو بانک مذاکره کنند.

این منبع آگاه که نخواست نامی از او برده شود، این اطلاعات که قبلاً توسط روزنامه ولت آم سون‌تاگ منتشر شده بود، را تأیید کرد. او گفت که اولین ارتباط‌های غیررسمی در این مورد، در گروه‌های بسیار کوچکی انجام شده است و مذاکرات در مراحل بسیار ابتدایی خود می‌باشد.

سخنگوی دویچه بانک و سخنگوی کامرزبانک از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند.

در چند ماه اخیر، گمانه‌زنی‌ها در مورد ادغام احتمالی این دو بانک بالا گرفته است و سخنرانی وزیر مالی آلمان، اولاف اسکولز، که بر بانک‌های قوی‌تر تاکید می‌کرد، باعث تشدید جو به وجود آمده شد.

از بعد از بحران اقتصادی بزرگ جهان، هر دو بانک برای بازگشت به وضعیت پایدارِ سودآور، با مشکل مواجه هستند.