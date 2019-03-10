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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۲۰

زندگی قهرمان ۸۳ ساله دو و میدانی مستند می‌شود

زندگی قهرمان ۸۳ ساله دو و میدانی مستند می‌شود

فیلم مستند «قهرمان» به کارگردانی الهام آقالری و به سفارش شبکه مستند سیما تولید خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام آقالری در فیلم مستند «قهرمان» زندگی فاطمه حشمتی قهرمان ملی و آسیایی را که در سن ۸۳ سالگی موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره رشته دوومیدانی شده است، روایت خواهد کرد. حشمتی مدتی قبل با حضور در برنامه «حالا خورشید» به بیان قسمتی از داستان زندگی خود پرداخته بود.

آقالری با اتمام پژوهش و پیش تولید، این مستند محض و روایی را در زمان ۵۲ دقیقه در شهر شیراز کلید خواهد زد.

مستند «قهرمان» توسط بابک حیدری تدوین خواهد شد.

الهام آقالری مستندساز و کارگردان فیلم‌های «سرنوشت بایگانی» و «شهر زیبای من» است که با شرکت در جشنواره‌های «سلامت»، «حقیقت»، فیلم کوتاه تهران و مستند سیما جوایز و تقدیرنامه‌هایی کسب کرده است.

کد مطلب 4564127

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