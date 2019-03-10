افزایش ۲۸ درصدی بودجه سال ۹۸ شهرداری قرچک/۶۸ درصد عمرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در شهرداری قرچک در خصوص بودجه سال ۹۸ شهرداری قرچک گفت: تمهیدات لازم در خصوص پروژه‌های عمرانی آینده در بودجه سال ۹۸ دیده‌شده و فعالیت‌هایی که در حوزه عمرانی و در بخش فرهنگی انجام می‌شود و اعتبارات آن برحسب نیاز در بودجه ۹۸ گنجانده‌شده است.

وی افزود: بودجه سال ۹۸ شهرداری قرچک ۱۲۸ میلیارد تومان است که ۶۸ درصد این بودجه به پروژه‌های عمرانی و ۳۲ درصد هزینه‌های جاری است.

این مدیر شهری اضافه کرد: در بودجه سال ۹۸ سعی خود را به کارخواهیم بست تا از هزینه‌های جاری کم و به هزینه‌های عمرانی اضافه کنیم.

شهردار قرچک بیان داشت: اعتبارات سال ۹۸ شهرداری قرچک افزایش ۲۸ درصدی را در برداشته است.

وی در پایان گفت: حوزه‌های فرهنگی و رفاهی زیبایی خدمات شهر اولویت‌های شهرداری قرچک در بودجه سال ۹۸ است.