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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

شهردار قرچک خبر داد؛

افزایش ۲۸ درصدی بودجه سال ۹۸ شهرداری قرچک/۶۸ درصد عمرانی است

افزایش ۲۸ درصدی بودجه سال ۹۸ شهرداری قرچک/۶۸ درصد عمرانی است

قرچک- شهردار قرچک از اختصاص ۶۸ درصدی بودجه ۹۸ شهرداری به پروژه‌های عمرانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در شهرداری قرچک در خصوص بودجه سال ۹۸ شهرداری قرچک گفت: تمهیدات لازم در خصوص پروژه‌های عمرانی آینده در بودجه سال ۹۸ دیده‌شده و فعالیت‌هایی که در حوزه عمرانی و در بخش فرهنگی انجام می‌شود و اعتبارات آن برحسب نیاز در بودجه ۹۸ گنجانده‌شده است.

وی افزود: بودجه سال ۹۸ شهرداری قرچک ۱۲۸ میلیارد تومان است که ۶۸ درصد این بودجه به پروژه‌های عمرانی و ۳۲ درصد هزینه‌های جاری است.

این مدیر شهری اضافه کرد: در بودجه سال ۹۸ سعی خود را به کارخواهیم بست تا از هزینه‌های جاری کم و به هزینه‌های عمرانی اضافه کنیم.

شهردار قرچک بیان داشت: اعتبارات سال ۹۸ شهرداری قرچک افزایش ۲۸ درصدی را در برداشته است.

وی در پایان گفت: حوزه‌های فرهنگی و رفاهی زیبایی خدمات شهر اولویت‌های شهرداری قرچک در بودجه سال ۹۸ است.

کد مطلب 4564283

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