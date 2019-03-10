به گزارش خبرنگار مهر، احمد ابراهیمی ظهر امروز یک شنبه در دیدار تعدادی از خانواده شهدا و ایثارگران با امام‌جمعه شهرستان اهر به مناسبت سالروز تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران روز ۲۲ اسفندماه ۱۳۵۸ به‌فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد.

وی بابیان بخشی از اهداف تشکیل بنیاد شهید امور ایثارگران گفت: یکی از اهداف تشکیل این نهاد انقلابی، احیا، حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و هدف دوم حضرت امام خمینی (ره) زنده نگه‌داشتن یاد شهیدان و حفظ آثار شهدا بود.

ابراهیمی افزود: تجلیل و تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران هدف دیگر تشکیل بنیاد شهید امور ایثارگران بود که این نهاد در کنار سایر ادارات و ارگان‌ها به وظایف خود عمل کرده و انشاالله در سایه خداوند متعال، با دعای خیر شهدا و خانواده‌های گران‌قدر این عزیزان بتوانیم این مأموریت را به سرمنزل مقصود برسانیم.

رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران شهرستان اهر بابیان اینکه دو نگرش در مورد مرگ وجود دارد عنوان کرد: عده‌ای عقیده دارند که زندگی با مرگ تمام می‌شود ولی عده‌ای دیگر که از موحدان هستند مرگ را سرآغاز زندگی جدید و تولدی دیگر را می‌دانند و در این میان شریف‌ترین مرگ شهادت است.

وی بابیان اینکه حضرت علی (ع) فرمودند هیچ مقامی بالاتر از شهادت وجود ندارد گفت: شاید دلیل بالا بودن مقام شهادت این است که انسان در مقابل هر خدمتی منتظر پاداش است ولی در شهادت این‌گونه نیست و شهید جان خود را درراه خدا و برای همنوعان خود تقدیم می‌کند که درنتیجه شهادت به‌عنوان احسن کمالات مطرح می‌شود.

ابراهیمی با ذکر اینکه اگر امروز کشور ما دارای قدرت و اقتدار و امنیت است در سایه شهدای عزیز به دست آمده، عنوان کرد: مردم ایران در هر طبقه و دارای هر تفکری نسبت به شهدا و تکریم آنان ارزش و اعتقاد خاصی قائل هستند چون شهدا دارای کرامت والای انسانی بوده و هیچ انسانی وجود ندارد که در برابر عظمت آنان سر تعظیم فرود نیاورد.