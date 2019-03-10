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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۲۹

ارتباط تلفنی مشترکان ۵ مرکز مخابراتی مختل می شود

ارتباط تلفنی مشترکان ۵ مرکز مخابراتی مختل می شود

به دلیل انجام عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی مشترکان ۵ مرکز مخابراتی در تهران دچار اختلال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید عرب سرخی، شهید ورمزیاری گلستان، بعثت، دماوند و شهید درزی از امروز ۱۹ اسفندماه آغاز می‌شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره‌های ۳۳۳۷، ۳۳۶۳ و ۳۶۶۵ در محدوده خیابان‌های شهید غیبی، حسن پور و محمدزاده، در مرکز مخابرات شهید ورمرزیاری گلستان با پیش شماره‌های ۵۶۳۱ الی ۵۶۳۳، ۵۶۳۸، ۵۶۷۴ و ۵۶۹۱ در محدوده شهر گلستان و در مرکز مخابرات بعثت با پیش شماره‌های ۵۵۰۴ الی ۵۵۰۸، ۵۵۳۲ الی ۵۵۳۵ و ۵۵۱۸ در محدوده خیابان‌های نوروزی، دیوار مترو، نیایش و هاجری به مدت ۳ روز دچار اختلال می‌شود.

در مرکز مخابرات دماوند نیز ارتباط تلفنی مشترکان با پیش شماره ۷۶۳۴ در محدوده روستاهای کاجان و تمیسان نیز به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید درزی از ساعت ۲۴ امشب به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می‌شود.

کد مطلب 4564394

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