ارتباط تلفنی مشترکان ۵ مرکز مخابراتی مختل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید عرب سرخی، شهید ورمزیاری گلستان، بعثت، دماوند و شهید درزی از امروز ۱۹ اسفندماه آغاز می‌شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره‌های ۳۳۳۷، ۳۳۶۳ و ۳۶۶۵ در محدوده خیابان‌های شهید غیبی، حسن پور و محمدزاده، در مرکز مخابرات شهید ورمرزیاری گلستان با پیش شماره‌های ۵۶۳۱ الی ۵۶۳۳، ۵۶۳۸، ۵۶۷۴ و ۵۶۹۱ در محدوده شهر گلستان و در مرکز مخابرات بعثت با پیش شماره‌های ۵۵۰۴ الی ۵۵۰۸، ۵۵۳۲ الی ۵۵۳۵ و ۵۵۱۸ در محدوده خیابان‌های نوروزی، دیوار مترو، نیایش و هاجری به مدت ۳ روز دچار اختلال می‌شود.

در مرکز مخابرات دماوند نیز ارتباط تلفنی مشترکان با پیش شماره ۷۶۳۴ در محدوده روستاهای کاجان و تمیسان نیز به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید درزی از ساعت ۲۴ امشب به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می‌شود.