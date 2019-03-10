جزییات برنامه تحویل سال شبکه دو مشخص شد/ طراحی یک پل در دکور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، «پل فروردین» عنوان ویژه برنامه تحویل سال شبکه دو سیماست که در سه فاز روانه آنتن می‌شود. در فاز اول این برنامه که پخش آن از چهارشنبه این هفته آغاز می‌شود به استقبال از نوروز، انتظار بهار و گرامیداشت میلاد امام علی (ع) و روز پدر اختصاص دارد و به مدت یک هفته تا آغاز سال نو روانه آنتن می‌شود.

فاز دوم این برنامه مربوط به ویژه برنامه تحویل سال ۹۸ خواهد بود و پس از آن نیز پخش این برنامه با پاسداشت نوروز و بدرقه آن ادامه می‌یابد.

این برنامه که علیرضا قربانی تیتراژ آن را خوانده از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که در یکی از این بخش‌ها چهره‌های دنیای فرهنگ و هنر با بیننده همراه می‌شوند تا روایت‌هایی مستند از مناطق بکر و نقاط دیدنی ایران شکل بگیرد. از جمله هنرمندانی که در این سفرها با آنها همراه می شویم می‌توان به پوریا پورسرخ در سفر به قشم، گلاره عباسی در جزیره هرمز، شبنم قلی خانی در بافق یزد و … اشاره کرد که این هنرمندان در روز پخش این مستندها، مهمان برنامه «پل فروردین» می‌شوند.

گذار از زمستان به بهار یکی از ویژگی‌های دکور این برنامه است. همچنین سازه دکور با بهره گیری از نام آن یعنی «پل فروردین» نشانگر یک پل است که زمستان را با عبور از دروازه نوروز به بهار پیوند می‌دهد. قسمت‌هایی از «پل فروردین» که تا قبل از عید نوروز روانه آنتن می‌شود در بخش زمستان این دکور پخش می‌شود و با ورود به فصل بهار برنامه‌ها در بخش بهاری دکور ارائه خواهند شد.

این برنامه کاری است از گروه اجتماعی فرهنگی شبکه دو سیما به تهیه کنندگی مهدی بابایی و احسان ارغوانی که از چهارشنبه ۲۲ اسفند ساعت ۲۳:۳۰ روانه آنتن می‌شود.