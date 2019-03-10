لایحه ساماندهی سهام عدالت زودتر در مجلس تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی اظهار داشت: پس از پایان مهلت ۱۰ ساله قانونی، کارهای اداری و کارشناسی و نیز مدیریتی در خصوص آزادسازی سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی انجام شد و این سازمان بر اساس وظایف قانونی و جلسات متعدد با وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیش نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت به دولت ارسال کرد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: این لایحه پس از بررسی در دولت، سال گذشته به مجلس برای تصویب ارسال شده که تاکنون به تصویب نمایندگان نرسیده است.

وی اذعان داشت: در زمینه آزادسازی سهام عدالت دو روش را می‌توان انتخاب کرد. یکی این که مفاد لایحه ساماندهی سهام عدالت به تصویب نمایندگان مجلس برسد و پس از آن اقدام به آزادسازی سهام عدالت کنیم و دیگری این که از راهی به غیر از مجلس این کار را دنبال کنیم. اما به هر حال در مجموع تاکنون آزادسازی سهام عدالت صورت نگرفته است.

پوری حسینی اضافه کرد: به نظر نمی‌رسد که لایحه ساماندهی سهام عدالت اینقدر پیچیده باشد که زمان زیادی را برای تصویب به خود اختصاص دهد و تمام آن چیزی که در این لایحه نهفته است، موضوع ایجاد واسطی میان شرکتهای سرمایه پذیر و مشمولان به نام صندوق‌های قابل معامله است.

وی گفت: دادن سهام عدالت به صورت مستقیم به مردم غیرممکن نیست اما این روش از آزادسازی تبعات و ضعف‌هایی دارد که برای پوشش این ضعف‌ها و خلاء ها، صندوق‌های قابل معامله در لایحه آزادسازی سهام عدالت پیشنهاد شده است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: بر این اساس از نمایندگان مجلس درخواست داریم که هر چه زودتر تکلیف لایحه ساماندهی سهام عدالت را مشخص کنند؛ چرا که هر چه موضوع آزادسازی سهام عدالت طولانی‌تر شود مشکلات این سهام از جمله افزایش شمار متوفیان مشمول سهام عدالت بیشتر خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت لایحه ساماندهی سهام عدالت در مجلس نیز اذعان داشت: در مجلس نظر واحدی در خصوص نحوه آزادسازی سهام عدالت وجود ندارد و همین موضوع موجب تأخیر در آزادسازی این سهام شده است؛ البته اختلاف نظر در زمینه یک موضوع امری طبیعی در مجلس است و امیدواریم هر چه زودتر نمایندگان مجلس در خصوص لایحه ساماندهی سهام عدالت تصمیم‌گیری کنند.