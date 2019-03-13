محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز به روز بی خاصیتی تصمیمات دولت و مشکلات ناشی از این تصمیمات بارزتر می‌شود. از فساد خانم مرجان شیخ اسلامی گرفته تا رانت‌های فراوانی که به واردکنندگان کالاهای اساسی شامل گوشت و روغن داده می‌شود.

نماینده جلفا و مرند در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ادامه سیاست دلار چند نرخی ادامه داد: دلار چند نرخی به غیر از فساد و رانت و بدبخت کردن مردم و پولدار کردن دلالان بی تقوا هیچ فایده‌ای ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: معتقدم باید قیمت دلار آزاد شود، اگر قیمت دلار آزاد شود، نرخ کالاهای اساسی گران‌تر از این نخواهد شد اما تفاوت نرخ دلار دیگر به جیب دلالان نمی‌رود و وارد درآمدهای بودجه خواهد شد.

عضو شورای عالی اقتصاد گفت: درآمدهای حاصل از آزاد سازی نرخ ارز یا در کارت یارانه مردم واریز می‌شود یا به اجرای پروژه‌های نیمه تمام عمرانی اختصاص می‌یابد که موجب ایجاد اشتغال یا چرخیدن چرخ اقتصاد می‌شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: متأسفانه دولت زیر بار این جراحی اقتصاد نمی‌رود و نمایندگان نیز متأسفانه با دولت همکاری می‌کنند.