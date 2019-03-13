به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، اتاق پزشکی طراحی شده بدین منظور OnMed نام داشته و مجهز به چندین دوربین فوق دقیق و حسگرهای متعددی برای ارزیابی و بررسی شرایط بیمار است. در این اتاق‌ها برخی انواع داروها نیز وجود دارد که در صورت تجویز پزشکان قابل دسترس خواهد بود.

پزشکان با استفاده از امکانات پیشرفته این اتاق‌ها می‌توانند از راه دور با دقت شرایط بیمار را بررسی کنند و با وی گفتگو کنند. بررسی وزن، قد، فشار خون، شاخص توده بدنی، کنترل دمای بدن و غیره نیز با استفاده از امکانات اتاق یادشده ممکن است.

در صورتی که برخی اقلام نسخه تجویز شده پزشک در این اتاق ویزیت موجود نباشد، بیمار با دریافت نسخه الکترونیک می‌تواند به نزدیک ترین داروخانه مراجعه و اقلام مورد نیاز خود را دریافت کند.

زمانی که یک بیمار وارد این اتاق می‌شود، درب آن قفل می‌شود تا امنیت و حریم شخصی مراجعه کننده محفوظ باقی بماند. از سوی دیگر، کسی صدای مکالمه بیمار و پزشک را نمی‌شنود. در این اتاق از یک سیستم تأیید هویت سه بعدی برای شناسایی دقیق هویت بیمار استفاده می‌شود تا فرد دیگری نتواند خود را به جای بیمار معرفی شده جا بزند.

مدت زمان ویزیت هر بیمار در این اتاق در حدود ۱۵ دقیقه بوده و برای رعایت بهداشت از تابش نور ماورا بنفش استفاده می‌شود. شرکت آمریکایی سازنده این اتاق‌ها امیدوار است آنها از سال جاری میلادی مورد استفاده قرار بگیرند.