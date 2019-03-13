دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر عازم وین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شست وزرا شصت و دومین اجلاس کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل ۲۳ الی ۲۴ اسفندماه جاری برابر با برابر با ۱۵-۱۴ مارس ۲۰۱۹ میلادی در مقر اروپایی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و دکتر اسکندر مؤمنی قرار است در این نشست اقدامات و مطالبات جمهوری اسلامی ایران را در عرصه مبارزه با مواد مخدر تبیین کند.

سردار مؤمنی حسب هماهنگی‌ها قرار است در حاشیه این نشست، با فدوتوف معاون دبیرکل و مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، رئیس هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB)و رؤسای نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده از جمله افغانستان، پاکستان و اندونزی دیدار و درباره مسائل مشترک بحث و تبادل‌نظر کند.

گفتنی است؛ کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل (CND) بر اساس ماده ۶۸ منشور ملل متحد در ساختار شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد اکوسوک (Economic and Social Council) به وجود آمد تا به‌عنوان ارگان مرکزی سیاست‌گزاری در درون سیستم ملل متحد در زمینه موضوع مواد مخدر عمل کند.

کمیسیون مواد مخدر دارای ۵۳ عضو از ۵ گروه جغرافیایی است و ارتقا سازوکارهای بین‌المللی کنترل مواد مخدر، تأمین انتظارات ارگان‌های بین‌المللی در زمینه کنترل مواد مخدر و بررسی تمامی ابعاد مواد مخدر (قاچاق و مصرف) در جهان از اهداف این کمیسیون است.

دکتر اسکندر مؤمنی را در این سفر، نمایندگان ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه همراهی می‌کنند.

همچنین برپایی نمایشگاه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصه‌های کاهش تقاضا، مقابله با عرضه، رویکرد اجتماعی شدن و طرح صیانت اجتماعی و نقش سمن‌ها و توزیع سه کتاب «چهل سال خط مقدم در مبارزه علیه مواد مخدر»، «طرح ملی مبارزه با مواد مخدر در سند برنامه ششم توسعه» و «گزارش سال ۲۰۱۸ میلادی» به زبان انگلیسی از دیگر فعالیت‌های هیئت اعزامی کشورمان به وین است.