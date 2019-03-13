خالقان ستوان «کلمبو» در دادگاه پیروز شدند/ موفقیت پس از ۴۵ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، هفته گذشته، هیأت منصفه یک دادگاه عالی در لس‌آنجلس جزئیاتی جدید درباره سریال کارآگاهی دهه هفتادی «کلمبو» شنید و به این نتیجه رسید که یونیورسال سیتیز استودیوز حق ندارد ۱۶۰ میلیون دلار در قالب کارمزد توزیع از خالقان آن کسر کند.

این رأی یک پیروزی اولیه بزرگ برای ویلیام لینک از خالقان این سریال و وارثان ریچارد لوینسون دیگر خالق آن است که حتی با وجود اینکه «کلمبو» طی چرخه عمر خود توانست بیش از ۶۰۰ میلیون دلار سود تولید کند، ۴۵ سال صبر کردند تا بتوانند نخستین چک سود مشارکت خود را دریافت کنند.

لینک و لوینسون از یونیورسال به اتهام کلاهبرداری و نقض قرارداد شکایت کرده‌اند. این دعوی قضائی جدیدترین نمونه در مجموعه پرونده‌های «حسابداری هالیوود» است و این پرونده هم تحقیقی است درباره اینکه چند دهه پیش چه اتفاقی افتاد و هم یکی از نادر نمونه‌هایی از یک پرونده کلاهبرداری علیه یک استودیوی بزرگ است که در عمل به دادگاه می‌رود.

با استناد به شکایت لینک و لوینسون، آنها حق دریافت حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد از سود خالص این سریال ان‌بی‌سی را به خاطر قراردادی که در سال ۱۹۷۱ امضا شده بود، دارند. بالاخره در سال ۲۰۱۶ یونیورسال بیانیه‌های حسابداری و پرداخت‌هایش را نشان داد که باعث شد آنها نخستین چک خود به مبلغ پنج میلیون دلار را دریافت کنند.

حالا بحث سر این است که چه اتفاقی برای باقی پول‌هایی افتاد که این سریال با نقش‌آفرینی پیتر فالک توانست کسب کند. در دادگاه، شاکیان خواستار ۱۳۵ میلیون دلار خسارت شده‌اند چون می‌گویند یونیورسال به شیوه‌های مختلف سعی کرده هزینه برای سریال بتراشد. این شامل هزینه‌های اضافی برای سود پخش ویدئوی خانگی، پخش سندیکایی تلویزیون بین‌المللی و بالا بردن شدید و جعلی هزینه‌های تولید سریال می‌شود. علاوه بر این، یونیورسال بعد از کاهش «هزینه‌های توزیع» توانسته پولی بزرگ به خاطر «کارمزدهای توزیع» بردارد که این مسأله هم مورد اعتراض است.

مسأله اینجاست که هر ۲ سمت پرونده، تفسیرهای مختلفی از واژه‌ها و شرایط قرارداد و تعهدهای ذکر شده در آن دارند. شاکی‌ها تخمین می‌زنند که بعد از بازگرداندن کارمزدهای توزیع به بخش سودهای خالص، مبلغ سود ۱۶۲ میلیون دلار افزایش پیدا می‌کند و لوینسون و لینک ۲۱.۵ میلیون دلار با استناد به قراردادشان دریافت می‌کنند. با وجود اینکه هیأت منصفه هنوز رأیی در مورد پرداخت خسارت نداده، روز پنجشنبه حداقل تصمیمی که گرفت این بود که یونیورسال اجازه ندارد به عنوان توزیع‌کننده «کلمبو» مبلغی به عنوان کارمزد توزیع کم کند.