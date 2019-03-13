همکاری‌ اساتید ایرانی و آلمانی در زمینه نوآوریهای پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم اعلام کرد: وزارت آموزش و تحقیقات فدرال آلمان (BMBF)، فراخوانی با عنوان CLIENT II را در مورد مشارکت‌های بین‌المللی در زمینه برنامه‌های نوآوری پایدار منتشر کرده است.

هدف از این فراخوان؛ حمایت از مشارکت‌های بین‌المللی در زمینه‌های تغییرات اقلیم (آب و هوا)، محیط زیست و انرژی است.

چارچوب این فراخوان بر اساس پروژه‌های پژوهشی و توسعه بین‌المللی از طریق شرکت‌های تجاری، مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات تحقیقاتی غیر دانشگاهی، و همچنین مؤسسات شهری، حقیقی و انجمن‌های مرتبط در آلمان است.

برنامه CLIENT II متمرکز بر «همکاری‌های پژوهشی و توسعه مبتنی بر تقاضا در حوزه کشورهای تازه صنعتی و در حال توسعه» است.

مباحث زیر به محققان آلمانی فرصت می‌دهد تا به منظور همکاری با محققان و دانشگاهیان ایرانی، در این برنامه شرکت کنند.

سیستم‌های انرژی پایدار؛ و خطرات طبیعی، برنامه CLIENT II، بر تأمین مالی پروژه‌هایی متمرکز است که با مشارکت بویژه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال ظهور انجام می‌شوند.

مشارکت در زمینه توسعه و اجرای راه حل های نوآورانه و پایدار برای رویارویی با چالش‌های خاص در کشور همکار در زمینه‌های بهره‌وری از مواد اولیه، فناوری مواد خام، مدیریت آب، حفاظت از محیط زیست / بهره‌وری انرژی، سازگاری با تغییرات آب و هوایی، آمایش سرزمین‌ها، سیستم‌های انرژی و خطرات طبیعی؛ از اهداف این برنامه است.

طرح‌های پیشنهادی برای پروژه‌های بین‌المللی تحقیق و توسعه؛ لازم است به هماهنگ کننده پروژه در آژانس مدیریت پروژه BMBF، تا تاریخ ۳۱ مه ۲۰۱۹ ارسال شود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت فراخوان به نشانی https://www.internationales-buero.de/en/client_۲.php مراجعه کنند.