به گزارش خبرگزاری مهر، عضو مجلس خبرگان و نماینده مقام معظم رهبری در کشور عراق در چهلمین سال پیروزی انقلاب و بلوغ این نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: مراحل تولد انقلاب شامل مشکلاتی قبل از ولادت که ۱۵ سال طول کشیده می‌شود که مشحون به مشکلات فراوان و تقدیم شهدا و زندان‌ها و شکنجه‌ها است و تبلیغات مخفیانه و در شرایط سخت پس از پیروزی انقلاب نیز مدت تشکیل یافتن نظام و نمادهای مختلف آن مراحل پرکار و دقیق و خطیری پشت سر گذاشتیم. تا اینکه محکم و استوار شد. هم اکنون نظام اسلامی توانست بر تمام دشمنان پیروز شود در درون محکم و استوار در بیرون سربلند و الگوی آزادگان جهان قرار گرفت.

نماینده مردم استان خراسان رضوی تاکید کرد: اولاً باید آنچه بدست آورده‌ایم قدرش را بدانیم و به نسل موجود نیز اهمیت آن را بیان کنیم و روح شکر و صبر را در مردم افزایش دهیم. دشمن مایل است ملت ما مأیوس شوند و متأسفانه گاهی برخی از خودی‌ها هم با غفلت از این موضوع آنگونه وضع موجود را سیاه نشان می‌دهند که ممکن است بعضی روح یاس و ناامیدی در آنها تقویت شود و گاهی می‌گویند همه چیز از دست رفته است

وی افزود: البته باید انقلابی زیست و انقلابی بود به قاطعیت و جرأت و انتقاد بستگی دارد ولی انتقاد از خودی با لباس خیرخواهی باید باشد نه هجوم و تخریب باید مشکلات را اینگونه که هست بیان کرد ولی در کنار تمام کمالاتی که ما داریم نه بدون توجه به آنها. نکته دیگری که مورد تاکید می‌باشد مسئله عمل نیکو و صحیح وظیفه همه ملت ایران اعم از دولتمردان و مسئولین و نهادها و توده‌های مردم همگی باید در عمل ارزش‌های اسلامی و ره آورده‌ای انقلاب را حفظ کنند و آنها را رشد دهند و تصور نکنیم کار تمام است و به همه چیز رسیده‌ایم و بدانیم هر چه قوی‌تر شویم و پیشرفت‌های مختلف ما افزایش یابد دشمن خشمگین‌تر خواهد شد و از خیانت و توطئه‌ها دست بر نخواهد داشت؛ تاکید مقام معظم رهبری در عدم اعتماد به آمریکا و همچنین بر دولت‌های غربی بر این اساس است.

حجت‌الاسلام حسینی تاکید کرد: نکته آخر اینکه لازم است ما نسبت به نسل‌های آینده احساس مسئولیت کنیم و امانت انقلاب را کامل و سالم به آنها منتقل کنیم و تاکید مقام معظم رهبری مدظله در جوان گرایی همین است که این امانت سالم به دست نسل‌های آینده منتقل شود.

نماینده مقام معظم رهبری در کشور عراق افزود: بیشتر و اساسی‌ترین اشکال اقتصادی امروز ما سقوط قیمت پول ملی ماست و متأسفانه احساس می‌کنم این دولت و نه دولت‌های قبلی چندان از سقوط قیمت پول نگران شده اند و به تصور تشویق بر صادرات نسبت به سقوط پول نظر منفی نشان نمی داده‌اند ولی چنین تصوری به نظر من اشتباه است زیرا هم بازرگانان مان و هم توده‌های مردم درک می‌کنند که ارزش پول به قیمت آن است نه حجم آن بنده در جهت افزایش قیمت پول ملی پیشنهاد دارم.

وی همچنین تاکید کرد: یکی از کارهای آسان و سریع این است که در یک برنامه مرحله‌ای فروش کالاهای ایران را در خارج تنها با پول ملی ایران بپذیریم و اول نقطه اینکه وقتی ما هر سال بیش از دو میلیون زائر عراقی داریم، ویزای ایران در عراق تنها با پول ملی ایران انجام شود تا هم نقدینگی در داخل کاهش یابد و هم تقاضا برای پول ایران افزایش پیدا کند و درنتیجه پول ما عزت پیدا کند. در مراحل بعدی معاملات خودمان را اقلاً با همسایگان با پول ملی انجام دهیم و طبیعی است که تقاضا برای پول ما بالا می‌رود و آنها پول ما را با ارزهای کشور خود و یا با دلار خریداری می‌کنند و در نتیجه تعادل پول ملی و ارزهای دیگر تدریجاً به طور مطلوب و یا در جهت حد مطلوب هدایت خواهد.