استقلال با بیشترین و پرسپولیس با کمترین بازیکن در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت دو هفته از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، تیم استقلال در بین تیم‌های ایرانی بیشترین تعداد بازیکن را استفاده کرده است.

وینفرد شفر سرمربی آبی پوشان در این دو بازی از ۱۸ بازیکن در ترکیب تیمش استفاده کرده که این بیشترین تعداد بازیکن استفاده شده در بین تیم‌های ایرانی است.

ذوب آهن ۱۵ بازیکن در این دو بازی مورد استفاده قرار داده و پرسپولیس با استفاده از تنها ۱۳ بازیکن کمترین تعداد بازیکن استفاده شده را دارد.

برای استقلال در دو بازی گذشته این نفرات به عنوان بازیکن ثابت و یا جانشین به میدان رفته‌اند: سید مهدی رحمتی، وریا غفوری، آرمین سهرابیان، پژمان منتظری، محمد دانشگر، امید نورافکن، فرشید اسماعیلی، آیاندا پاتوسی، داریوش شجاعیان، فرشید باقری، گادوین منشأ، خسرو حیدری، ایسما، روزبه چشمی، علی کریمی، میلاد زکی پور، محسن کریمی و طارق همام.

برای پرسپولیس در دو بازی گذشته این نفرات به عنوان بازیکن ثابت و یا جانشین به میدان رفته‌اند: علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، شجاع خلیل زاده، محمد نادری، مهدی شیری، کمال کامیابی نیا، احمد نورالله‌ی، بشار رسن، مهدی ترابی، علی علیپور، ماریو بودیمیر، سیامک نعمتی و سروش رفیعی.

برای ذوب آهن در دو بازی گذشته این نفرات به عنوان بازیکن ثابت و یا جانشین به میدان رفته‌اند: رشید مظاهری، محمدرضا عباسی، علیرضا چراغلی، میلاد فخرالدینی، رضا حبیب زاده، قاسم حدادیفر، حمید ملکی، وحید محمدزاده، ارسلان مطهری، محمد نژادمهدی، حمید بوحمدان، مهران درخشان مهر، زبیر نیک نفس، محمدرضا حسینی و کریستین اوساگونا.