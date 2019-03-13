شاهزاده سعودی برای براندازی رژیم آل سعود دست به کار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، روزنامه ایندیپندنت گزارش داد که «خالد بن فرحان آل سعود» شاهزاده سعودی که یک دهه قبل از این کشور گریخته اقدامات لازم را برای تشکیل یک جنبش مخالف رژیم آل سعود آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، شاهزاده مذکور این جنبش را با هدف تغییر نظام ریاض تشکیل می دهد و خود را متعهد به حمایت از مخالفان فراری از عربستان می داند.

شاهزاده سعودی مذکور در گفتگو با این روزنامه اعلام کرده که خواهان پادشاهی مشروطه و برگزاری انتخابات برای تعیین نخست وزیر و کابینه در راستای مبارزه با نقض حقوق بشر در این کشور است.

وی تصریح کرد: عربستان مانند دیگر کشورهای دموکرات نیاز به یک نظام حکومتی جدید دارد و مردم در این نظام جدید باید حق رأی داشته باشند.