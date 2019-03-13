به گزارش خبرنگار مهر، ناصر چرخ‌ساز صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، بابیان اینکه جمعیت هلال‌احمر استان البرز در حوادث مختلفی همچون ریزش بهمن، آلودگی هوا، ریزش سنگ، زلزله و غیره اقدامات مطلوب انجام داده است، اظهار کرد: همچنین این جمعیت در برگزاری مانورهای عملیاتی ساعت صفر کمک شایانی داشته است.

وی در ادامه بابیان اینکه جمعیت هلال‌احمر استان البرز طی یک سال گذشته اقدامات مختلفی در راستای فرهنگ‌سازی پیشگیری از اعتیاد، جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و غیره در میان قشر جوانان و نوجوانان انجام داده است، عنوان کرد: درصدد هستیم این اقدامات را سال آینده به‌صورت گسترده‌تری پیش ببریم.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان البرز در بخش دیگری با اشاره به تعطیلات نوروزی، گفت: بیشتر داروخانه‌ها در تعطیلات نوروزی تعطیل هستند اما داروخانه‌های جمعیت هلال‌احمر فعالیت دارند و به مردم خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه جمعت هلال‌احمر استان البرز در حوزه توان‌بخشی موفق به کسب موفقیت‌های بسیاری شده است، تصریح کرد: داروخانه‌های جمعیت ارائه داروهای تک‌نسخه‌ای دارند که این اقدام از افزایش تردد به تهران برای دریافت این داروها جلوگیری می‌کند.

راه‌اندازی درمانگاه فوق تخصصی هلال‌احمر البرز

به گفته چرخ‌ساز داروخانه‌های جمعیت هلال‌احمر روزانه بیش از هزار مراجعه‌کننده برای دریافت داروهای تک‌نسخه‌ای دارند.

وی ادامه داد: همه بیمه‌ها در داروخانه‌های جمعیت هلال‌احمر مستقر هستند تا خدمات‌رسانی به بیماران تسریع شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان البرز در بخش دیگری بابیان اینکه این جمعیت طی یک سال گذشته نسبت به احیای موقوفات اقدام کرده است، اضافه کرد: ساختمان «اهری» و زمین «ولدآباد» ازجمله این موقوفات است که برای احیای آن‌ها اقدامات مطلوبی انجام‌شده است.

وی همچنین از راه‌اندازی یک درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی توسط جمعیت هلال‌احمر استان البرز خبر داد و گفت: این جمعیت در راستای اعتمادسازی و ارتقای سطح کیفیت خدمات‌رسانی اقدام کرده است.

استقرار پنج بالگرد در استان‌های البرز و تهران

چرخ‌ساز از افزایش چهار دستگاه موتوری به تجهیزات جمعیت هلال‌احمر خبر داد و گفت: جمعیت هلال‌احمر استان البرز در تعطیلات نوروزی از تمام توان خود برای خدمات‌رسانی به مردم و مسافران استفاده می‌کند.

وی با اشاره به استقرار ۱۰ پایگاه نوروزی توسط جمعیت هلال‌احمر در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: میثاق نامه‌هایی در این پایگاه‌ها باهدف بهبود تردد و رفع مشکلات ترافیکی به مردم ارائه می‌شود.

وی در پایان از استقرار پنج بالگرد در استان‌های البرز و تهران خبر داد و گفت: با توجه به نیاز این بالگردها در اختیار قرار می‌گیرند.