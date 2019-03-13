رونمایی از پوستر «پیشونی سفید ۳»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، در آستانه اکران نوروزی فیلم سینمایی «پیشونی سفید ۳» به تهیه کنندگی و کارگردانی سید جواد هاشمی، از پوستر رسمی این فیلم رونمایی شد.

پژمان بازغی، لیلا اوتادی، ارسلان قاسمی، ترلان پروانه، محمدرضا شریفی‌نیا، سیدجواد هاشمی، امیر غفارمنش، هومن حاجی عبداللهی، ساغر عزیزی، امیررضا احمدی و حسام نواب صفوی بازیگران «پیشونی سفید ۳» هستند.

امین طالبی، طراحی پوستر و سعید فرّهی، طراحی لوگوتایپ این فیلم را برعهده داشته‌اند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: سیدجواد هاشمی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد خالقی، تدوین: سیدجواد هاشمی، مهران گنبدلو، طراح لباس: سحر گوران، طراح صحنه: علی شایان فر، طراح چهره پردازی: شهرام خلج، جلوه‌های بصری: محمدرضا نجفی امامی، مدیر صدابرداری: امیر پرتوزاده، طراحی صدا: علی ابوالصدق، موسیقی: بهنام صبوحی، طراح حرکات موزون: کمال رضوی، عکاس: لیلا خوشکنار، مدیر تولید: ایرج طلایفه غلامی، جانشین تهیه کننده: عباس دلدار، مجری طرح و سرمایه گذار: حسین احمدی، پخش: نور تابان.