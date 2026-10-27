به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی میرتبار شامگاه سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات انتخاباتی اعلام کرد هرگونه فعالیتی که به‌طور مستقیم و آشکار در راستای اعلام کاندیداتوری و تبلیغات انتخاباتی باشد، رصد می‌شود و افراد باید برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در روند نامزدی خود، ضوابط قانونی را رعایت کنند.

میرتبار با اشاره به زمان برگزاری انتخابات اظهار کرد: برای برگزاری انتخابات باید شورای عالی امنیت ملی (شعام) دستور اجرای این اقدام را صادر کند و در حال حاضر منتظر این دستور هستیم.

وی با تأکید بر اینکه تاکنون زمان دقیقی برای برگزاری انتخابات مشخص نشده است، افزود: تاریخ‌های مطرح‌شده صرفاً پیشنهادهایی در چارچوب هماهنگی‌های داخلی هستند و نباید به‌عنوان زمان قطعی برگزاری انتخابات به مردم اطلاع‌رسانی شوند.

فرماندار شهرستان بابل تصریح کرد: تا این لحظه تاریخ مشخصی برای برگزاری انتخابات تعیین نشده است و لازم است در اطلاع‌رسانی‌ها این موضوع مورد توجه قرار گیرد تا تاریخ‌های پیشنهادی با زمان نهایی برگزاری انتخابات اشتباه گرفته نشوند.

میرتبار در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات انتخابات گفت: دستگاه‌های نظارتی و هیئت نظارت نیز در این زمینه حضور دارند و لازم است قوانین و مقررات انتخاباتی به‌طور دقیق رعایت شود.

وی با اعلام تذکر جدی نسبت به تبلیغات زودهنگام انتخاباتی اظهار کرد: افراد باید از هرگونه تبلیغات پیش از موعد قانونی خودداری کنند؛ به‌ویژه استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات ممنوع است و این موضوع پیش‌تر نیز اعلام شده است.

فرماندار بابل ادامه داد: هر نوع فعالیتی که به‌طور مستقیم و آشکار در راستای کاندیداتوری و تبلیغات انتخاباتی باشد، به‌دقت رصد می‌شود و افراد باید در این زمینه مراقبت لازم را به عمل آورند.

وی با اشاره به احتمال طرح اعتراض‌ها و گلایه‌ها در مراحل بعدی افزود: ممکن است پس از بررسی گزارش‌ها، برخی افراد نسبت به گزارش‌های ارائه‌شده اعتراض یا گلایه‌هایی مطرح کنند؛ به همین دلیل، از هم‌اکنون به‌صورت رسمی تذکر می‌دهیم که افراد مراقب فعالیت‌های خود باشند تا در روند کاندیداتوری با مشکل مواجه نشوند.

میرتبار در پایان بر رعایت ضوابط قانونی، خودداری از تبلیغات زودهنگام و پرهیز از استفاده از امکانات دولتی در فعالیت‌های انتخاباتی تأکید کرد و یادآور شد که تعیین زمان برگزاری انتخابات نیز تا صدور دستور شورای عالی امنیت ملی قطعی نخواهد بود.