سردار جانباز علی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز شهادت سرلشکر رحیم آنجفی( پنجم آبان ماه)‌ با اشاره به روحیه مردمی، اخلاص و نقش‌آفرینی این فرمانده دوران دفاع مقدس در مبارزات پیش از انقلاب، تشکیل سپاه پاسداران و جبهه‌های نبرد گفت: ایشان فرمانده‌ای محبوب و دلسوز بود که رزمندگان او را نه فقط به‌عنوان یک فرمانده، بلکه به‌عنوان برادری بزرگ‌تر و تکیه‌گاهی مطمئن می‌شناختند و به همین دلیل او را «عمو رحیم» صدا می‌زدند.

وی افزود: شهید سرلشکر رحیم آنجفی از فرماندهانی بود که بر دل‌های رزمندگان استان حکومت می‌کرد و با وفاداری، مردم‌داری و روحیه انقلابی خود جایگاه ویژه‌ای در میان نیروهای انقلابی و رزمندگان داشت.

مدیر اسبق حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی گفت: شهید آنجفی از جمله افرادی بود که از سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در فعالیت‌های انقلابی حضور داشت و در برنامه‌ریزی راهپیمایی‌ها، تجمعات و توزیع اعلامیه‌های مبارزاتی علیه رژیم پهلوی نقش مؤثری ایفا می‌کرد.

این همرزم دوران دفاع مقدس با اشاره به نقش شهید آنجفی در همراهی و هدایت نیروهای انقلابی تصریح کرد: وی در برنامه‌ریزی فعالیت‌های مبارزاتی، به‌ویژه در زمینه مراقبت از نیروها و جلوگیری از گرفتار شدن آنان در دام سازمان‌های امنیتی رژیم پهلوی، نقش قابل‌توجهی داشت و از چهره‌های شناخته‌شده میان جوانان انقلابی آن دوران بود.

شهید آنجفی؛ معلمی فداکار در خدمت محرومان

سردار جلالی با اشاره به سابقه معلمی شهید آنجفی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این شهید در کنار فعالیت‌های انقلابی، معلمی فداکار بود و با عشق و علاقه در مناطق محروم و روستاهایی که از امکانات آموزشی کافی برخوردار نبودند، به آموزش دانش‌آموزان می‌پرداخت.

وی ادامه داد: شهید آنجفی به‌خوبی دریافته بود که نبود مدرسه و امکانات آموزشی موجب محروم ماندن بسیاری از کودکان روستایی از تحصیل می‌شود؛ ازاین‌رو، پیش از آنکه برنامه‌های گسترده‌ای برای کمک به مدارس مناطق محروم شکل بگیرد، با استفاده از توان مالی خود و ارتباط با افراد خیر، برای فراهم کردن امکانات آموزشی و کمک‌آموزشی دانش‌آموزان تلاش می‌کرد.

این فرمانده دوران دفاع مقدس تصریح کرد: شهید آنجفی حتی از حقوق اندک معلمی خود برای تهیه وسایل موردنیاز دانش‌آموزان استفاده می‌کرد و تلاش داشت زمینه تحصیل بهتر آنان را فراهم کند؛ رویکردی که نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری و توجه او به محرومان بود.

نقش‌آفرینی شهید آنجفی در تشکیل سپاه پاسداران

سردار جلالی با اشاره به فعالیت‌های شهید آنجفی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهید آنجفی در عرصه‌های مختلف انقلاب حضور فعال داشت و در تشکیل کمیته‌های انقلاب اسلامی، تأمین امکانات موردنیاز و سازماندهی نیروهای انقلابی نقش مؤثری ایفا کرد.

وی افزود: پس از صدور فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای صیانت از دستاوردهای انقلاب، شهید آنجفی از نیروهای مؤثر در شکل‌گیری سپاه در اراک بود و با شناسایی و دعوت از نیروهای انقلابی توانمند، در سازماندهی مجموعه نیروهای اولیه این نهاد نقش مهمی بر عهده گرفت.

این همرزم شهید بیان کرد: شهید آنجفی پس از تشکیل سپاه پاسداران در اراک، به‌عنوان فرمانده عملیات سپاه فعالیت کرد و با روحیه‌ای دوستانه و رفتاری صمیمی با نیروهای تحت امر خود ارتباط داشت؛ به‌گونه‌ای که رزمندگان او را «عمو رحیم» خطاب می‌کردند.

وی با اشاره به حضور شهید آنجفی گفت: پیش از آغاز جنگ تحمیلی نیز با اعزام نیرو و حضور در مناطق غربی کشور، در دفاع از انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کرد و تجربه‌های ارزشمندی در عرصه‌های عملیاتی به دست آورد.

از فرماندهی در جبهه تا محبوبیت در میان رزمندگان

سردار جلالی با بیان اینکه شهید آنجفی پس از آغاز جنگ تحمیلی به سازماندهی و اعزام نیروهای رزمنده به جبهه‌های جنوب پرداخت، گفت: وی در تیپ ۱۷ علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) حضور یافت و با توجه به توانمندی‌ها، شایستگی‌ها و نقش مؤثرش در میدان نبرد، مراحل مختلف فرماندهی را طی کرد و مسئولیت‌های مهمی از جمله فرماندهی تیپ را بر عهده گرفت.

وی با تأکید بر جایگاه معنوی و مدیریتی شهید آنجفی در میان رزمندگان بیان کرد: ایشان فرمانده‌ای صادق، دلسوز، صبور و مقاوم بود که مشکلات نیروهای تحت امر خود را با جدیت پیگیری می‌کرد و تا حد توان برای رفع مسائل و گرفتاری‌های آنان قدم برمی‌داشت.

این جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس ادامه داد: شهید آنجفی علاوه بر مسئولیت‌های نظامی، به مشکلات شخصی و خانوادگی رزمندگان نیز توجه داشت و با ارتباطاتی که با مسئولان برقرار می‌کرد، برای رفع موانع حضور نیروها در جبهه تلاش می‌کرد تا رزمندگان با آرامش خاطر بیشتری در میدان نبرد حاضر شوند.

وی انتقال تجربه‌های عملیاتی به نیروهای جدید را از دیگر ویژگی‌های شهید آنجفی دانست و گفت: او تجربیاتی را که در میدان نبرد به دست می‌آورد، در فرصت‌های مختلف به رزمندگان و مربیان آموزش نظامی منتقل می‌کرد تا نیروهای تازه‌وارد با شناخت بهتر شرایط و ترفندهای دشمن، از آزمون‌وخطا پرهیز کنند و آمادگی بیشتری برای حضور در عملیات‌ها داشته باشند.

سردار جلالی با اشاره به عشق و علاقه شهید آنجفی به انقلاب اسلامی و ولایت افزود: وی تلاش می‌کرد نیروهای تحت امر خود را در مسیر اهداف انقلاب و رهنمودهای رهبری هدایت کند و همین صداقت، روحیه جهادی و توجه به رزمندگان، محبوبیت فراوانی برای او به همراه داشت.

وی با اشاره به حضور مستمر شهید آنجفی در عملیات‌های مختلف دوران دفاع مقدس اظهار کرد: این فرمانده برجسته در جریان عملیات والفجر ۴ مجروح شد و سرانجام پنجم آبان ماه سال ۱۳۶۲ در بیمارستانی در تبریز به شهادت رسید.

همرزم سرلشکر آنجفی کرد: مرور خاطرات رزمندگان و روایت‌های مربوط به دوران دفاع مقدس نشان می‌دهد که شهید رحیم آنجفی تأثیر عمیقی بر نیروهای رزمنده داشت و یاد و خاطره او در میان همرزمانش همچنان زنده است.

ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان

سردار جلالی با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده گفت: برای رزمندگان دوران دفاع مقدس، واقعه کربلا و سیره امام حسین(ع) همواره الگویی برجسته بود چراکه ماندگاری قیام عاشورا تنها به شهادت امام حسین(ع) محدود نشد، بلکه رسالت حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در روایت و تبیین آن واقعه، موجب انتقال پیام عاشورا به نسل‌های بعد شد.

وی افزود: برای ماندگار کردن حماسه‌های هشت سال دفاع مقدس نیز باید رویدادها و خاطرات آن دوران با همان کیفیت و حقیقت تاریخی ثبت و ضبط شوند و از ابزارهایی همچون هنر، شعر، ادبیات فارسی و روایت‌های شفاهی برای انتقال این میراث به نسل‌های آینده بهره گرفته شود.

این جانباز دفاع مقدس تصریح کرد: رزمندگان و شاهدان دوران دفاع مقدس مسئولیت دارند خاطرات و تجربه‌های خود را برای نسل جوان بازگو کنند تا نوجوانان و جوانان امروز با حقیقت آن دوران، روحیه ایثارگری و فداکاری رزمندگان و ارزش‌های دفاع مقدس آشنا شوند.

وی تاکید کرد: ثبت و انتقال درست این خاطرات، رسالتی مهم برای حفظ میراث شهدا و رساندن پیام ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده است.