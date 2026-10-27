به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاری‌قرآن عصر سه‌شنبه، در جریان سفر خود به خوانسار وبا حضور مسئولان استانی و محلی با اشاره به تصمیم‌گیری درباره تکمیل پروژه کمربندی خوانسار افزود: در این زمینه مقرر شده است که حدود پنج تا شش کیلومتر ابتدایی مسیر توسط شهرداری اجرا شود و ادامه مسیر نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی تکمیل شود تا با همکاری این مجموعه‌ها، پروژه کمربندی به سرانجام برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات اجرای کمربندی خوانسار، نبود منابع مالی و ردیف اعتباری مشخص بوده است، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی برای این پروژه برنامه‌ریزی کرده و مقرر است با هماهنگی‌های لازم، بخش‌های مختلف طرح در کنار یکدیگر اجرا شوند.

قاری‌قرآن ادامه داد: با توجه به اینکه پیمانکار بخش نخست پروژه فعالیت خود را انجام داده و پیشرفت‌هایی حاصل شده است، امکان بازگشت به شرایط قبلی وجود ندارد و باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای پروژه را دنبال کرد.

وی از برگزاری جلسه‌ای در هفته آینده با حضور فرماندار و سایر دستگاه‌های مرتبط خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری، زمینه اجرای هرچه سریع‌تر کمربندی فراهم شود. اجرای این پروژه می‌تواند بخشی از مشکلات ترافیکی شهر را برطرف کند.

ضرورت تأمین اعتبار برای تکمیل تونل خوانسار

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به وضعیت پروژه تونل خوانسار اظهار کرد: این پروژه در مقطعی بدون برخورداری از ردیف اعتباری مشخص آغاز شد و در ادامه نیز به دلیل مشکلات مالی، روند اجرای آن با دشواری‌هایی مواجه شد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۸، پروژه با بدهی حدود ۲۳ میلیارد تومانی مواجه بود که با انجام پیگیری‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، این بدهی در قالب ترتیبات مالیاتی تعیین تکلیف شد و پیمانکار مجدداً فعالیت خود را از سر گرفت.

قاری‌قرآن با اشاره به افزایش هزینه‌های اجرای پروژه به دلیل رشد قیمت‌ها خاطرنشان کرد: با وجود پیشرفت‌هایی که در مقاطع مختلف حاصل شده، نبود ردیف اعتباری مشخص همچنان یکی از مهم‌ترین موانع تکمیل این طرح است.

وی با بیان اینکه تخصیص اعتبار دولتی به این پروژه مستلزم طی مراحل قانونی و کارشناسی است، گفت: سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد ردیف اعتباری، به اطلاعات و مستنداتی از جمله حجم ترافیک، توجیه اقتصادی و سایر شاخص‌های فنی نیاز دارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان افزود: این مسیر تنها یک راه ارتباطی محلی نیست، بلکه از اهمیت ارتباطی ویژه‌ای برخوردار است و تکمیل آن نیازمند بررسی‌های کارشناسی و تأمین منابع مالی مناسب است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در دوره‌های مختلف برای تأمین اعتبار تونل خوانسار تصریح کرد: مسئولان مختلف، از جمله نمایندگان و مدیران مرتبط، جلسات متعددی در تهران برگزار کرده‌اند و این موضوع در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

قاری‌قرآن با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه تونل گفت: با توجه به خطر ریزش و ضرورت ایمن‌سازی مسیر، باید تکمیل این پروژه با جدیت بیشتری پیگیری شود و دستگاه‌های مسئول برای رسیدن به راهکاری مناسب همکاری کنند.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل کمربندی و تونل خوانسار تأکید کرد: این دو پروژه از طرح‌های مهم عمرانی شهرستان هستند و تلاش می‌کنیم با پیگیری مستمر، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت شهرداری، موانع موجود برطرف و زمینه پیشرفت و تکمیل آن‌ها فراهم شود.