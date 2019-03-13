  1. هنر
  2. تئاتر
۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۴۵

چند روز مانده به نوروز؛

خیمه شب بازی ایران صاحب خانه می شود

خیمه شب بازی ایران صاحب خانه می شود

خانه موزه خیمه شب بازی ایران روز ۲۵ اسفند در خانه فرهنگ و هنر مانا با مدیریت ستاره اسکندری راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه ۲۵ اسفند و در آستانه نوروز ۹۸، خانه موزه خیمه شب بازی ایران با برگزاری مراسم افتتاحیه، آغاز به کار می کند. این خانه موزه که مدیریت آن بر عهده ستاره اسکندری و سیاوش ستاری است، در خانه فرهنگ و هنر مانا دایر می شود.

در مراسم افتتاحیه خانه موزه خیمه شب بازی ایران که ساعت ۱۸ با حضور چهره های هنری و مدیران فرهنگی و هنری همراه است، از مرتضی شیخ احمد خمسه ای تنها بازمانده نسل قدیم خیمه شب بازی قدردانی می شود.

همچنین رونمایی از نمایشگاه خانه موزه و اجرای خیمه شب بازی از دیگر برنامه های مدنظر در این مراسم افتتاحیه است.

کد مطلب 4567261
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها