خیمه شب بازی ایران صاحب خانه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه ۲۵ اسفند و در آستانه نوروز ۹۸، خانه موزه خیمه شب بازی ایران با برگزاری مراسم افتتاحیه، آغاز به کار می کند. این خانه موزه که مدیریت آن بر عهده ستاره اسکندری و سیاوش ستاری است، در خانه فرهنگ و هنر مانا دایر می شود.

در مراسم افتتاحیه خانه موزه خیمه شب بازی ایران که ساعت ۱۸ با حضور چهره های هنری و مدیران فرهنگی و هنری همراه است، از مرتضی شیخ احمد خمسه ای تنها بازمانده نسل قدیم خیمه شب بازی قدردانی می شود.

همچنین رونمایی از نمایشگاه خانه موزه و اجرای خیمه شب بازی از دیگر برنامه های مدنظر در این مراسم افتتاحیه است.