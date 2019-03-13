تعامل و همکاری با آموزش و پرورش گناوه افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: امسال یکی از بهترین جشن تکلیف‌ها در سراسر کشور بین ۲۱ مدرسه در مصلی، مدارس و حوزه علمیه الزهرا گناوه برگزار شد که جا دارد تشکر ویژه‌ای از مدیریت و مجموعه آموزش و پرورش و کادر مدیریتی مدارس داشته باشیم.

وی افزود: تعامل قوی که بین ما و آموزش و پرورش وجود دارد می‌تواند در تربیت دینی و اسلامی فرزندان‌مان تأثیر بسزایی داشته باشد زیرا دشمن در کمین فرزندان ما هستند ولی با این همدلی، تعامل و کوشش می‌توانیم امانت داران خوبی برای فرزندانمان باشیم.

اسکندر احمدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت: ما برای ایام نوروز ۴۹۴ کلاس درس را در ۵۲ مدرسه برای اسکان فرهنگیان در ایام نوروز آماده کرده‌ایم که ۲۰ کلاس آن اینترنتی است که همه آنها از هم اکنون رزرو شده است.

وی افزود: دو پایگاه ستاد اسکان نوروزی در دانشگاه پیام نور و مدرسه حضرت امیر (ع) برای دو ورودی شهر در نظر گرفته‌ایم که هموطنان راحت‌تر به آنها دسترسی داشته باشند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه اظهار داشت: خانه معلم به صورت کامل بازسازی و تجهیز شده است و همچنین مرکز خدمات رفاهی آمادگی خدمات دهی به هموطنان است.

وی تصریح کرد: ما تمامی امکانات آموزش و پرورش را برای ایام نوروز برای خدمات دهی به فرهنگیان و مهمانان نوروزی به کار خواهیم گرفت تعمیرات اردوگاه دانش آموزی و مدارس به پایان رسیده است و آمادگی کامل برای پذیرش هموطنان را داریم.

سید علی پاک نژاد فرماندار گناوه گفت: در جلسه خدمات سفر کمیته‌های دوازده گانه تعیین شده است در حالی که در سطح کشور کمیته‌ها ده گانه است ولی شهرستان گناوه گردش‌گرپذیر است و ما کمیته گشت دریایی و کمیته اطلاع‌رسانی فضای مجازی به آنها اضافه کرده‌ایم.

وی افزود: همیشه تعامل خوبی بین آموزش و پرورش و شهرداری بوده است و همین عامل باعث بهبود وضعیت شهر در ایام نوروز می‌شود که جای تقدیر و سپاسگزاری دارد.