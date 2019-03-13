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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۳۳

معاون استانداری اردبیل:

پروازهای نوروزی از اردبیل به عراق و بالعکس برقرار می‌شود

پروازهای نوروزی از اردبیل به عراق و بالعکس برقرار می‌شود

اردبیل - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل گفت: به دنبال پیگیری‌های انجام یافته پروازهای نوروزی نجف به اردبیل و اردبیل به بغداد برقرار می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندائی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: معاونت بازرگانی یکی از شرکت‌های هواپیمایی با برقراری پروازهای نوروزی از اردبیل به عراق و بالعکس موافقت کرده است.

وی افزود: انجام این پروازها در روزهای ۲۷ اسفند سال جاری و همچنین روزهای پنجم و دوازدهم فروردین سال آینده اعلام شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل یادآور شد: این اقدام به منظور رفاه حال زائران بوده و به یکی از نیازهای اصلی موجود در بخش حمل و نقل محسوب می‌شد.

ندائی در پایان ابراز امیدواری کرد با افزایش تعداد پروازهای مورد نیاز از فرودگاه‌های استان به نیازهای موجود در این بخش پاسخ داده شود.

کد مطلب 4567309
محمد میرزایی ناطق

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