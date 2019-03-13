به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندائی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: معاونت بازرگانی یکی از شرکت‌های هواپیمایی با برقراری پروازهای نوروزی از اردبیل به عراق و بالعکس موافقت کرده است.

وی افزود: انجام این پروازها در روزهای ۲۷ اسفند سال جاری و همچنین روزهای پنجم و دوازدهم فروردین سال آینده اعلام شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل یادآور شد: این اقدام به منظور رفاه حال زائران بوده و به یکی از نیازهای اصلی موجود در بخش حمل و نقل محسوب می‌شد.

ندائی در پایان ابراز امیدواری کرد با افزایش تعداد پروازهای مورد نیاز از فرودگاه‌های استان به نیازهای موجود در این بخش پاسخ داده شود.