وقوع تیراندازی در شاهرود/ جوان مصدوم به بیمارستان انتقال یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کریمی بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تأیید خبر تیراندازی در شاهرود، بیان کرد: این حادثه ساعت ۱۳：۳۰ امروز در انتهای خیابان مصلا و حومه کمربندی شاهرود رخ داده است.

وی افزود: این جوان برای خرید لوازم تزینی و یدکی خودرو وارد یک مغازه شده بود که مورد اصابت قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه جوان مصدوم به سرعت پس از اصابت گلوله به بیمارستان منتقل شد، ابراز کرد: وضعیت این بیمار بسته به گزارش بیمارستان است.

کریمی بیان کرد: تشکیل پرونده و همچنین تأیید بروز برخی درگیری‌ها و اختلافات خانوادگی و شخصی این جوان در دستور کار قرار گرفته است.