نماینده بیجار از پلیس عذرخواهی کرد

سرتیپ دوم پاسدار احمد نوریان سخنگوی ناجا در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار کرد: سرانجام پس از پیگیری‌های حقوقی ناجا با تشکیل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و گذشت پلیس جوان راهور از نماینده خاطی، پرونده مختومه شد.

به گزارش مهر، نهم مرداد سال گذشته بود که خبری مبنی بر ضرب و شتم مأمور پلیس راهور مستقر در فرودگاه مهرآباد سر تیتر اخبار رسانه‌ها شد.

خبری با این مضمون که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنگامی که قصد ورود به منطقه ویژه فرودگاه را داشت به دلیل عدم ارائه مدرک شناسایی با ممانعت پلیس مواجه شده و در واکنش به این ممنوعیت، نماینده مذکور مأمور پلیس راهور را مورد ضرب و شتم قرار داد.

شدت این درگیری به حدی بود که بینی مأمور پلیس دچار شکستگی شد و پزشکی قانونی ضربه به بینی را تأیید و نسبت به «ارش» موضوع اقدام کرد.