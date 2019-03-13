  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۵۸

سخنگوی ناجا به مهر خبر داد؛

نماینده بیجار از پلیس عذرخواهی کرد

نماینده بیجار از پلیس عذرخواهی کرد

سخنگوی ناجا گفت: سرانجام نماینده بیجار از مامور پلیس عذرخواهی کرد.

سرتیپ دوم پاسدار احمد نوریان سخنگوی ناجا در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار کرد: سرانجام پس از پیگیری‌های حقوقی ناجا با تشکیل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و گذشت پلیس جوان راهور از نماینده خاطی، پرونده مختومه شد.

به گزارش مهر، نهم مرداد سال گذشته بود که خبری مبنی بر ضرب و شتم مأمور پلیس راهور مستقر در فرودگاه مهرآباد سر تیتر اخبار رسانه‌ها شد.

خبری با این مضمون که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنگامی که قصد ورود به منطقه ویژه فرودگاه را داشت به دلیل عدم ارائه مدرک شناسایی با ممانعت پلیس مواجه شده و در واکنش به این ممنوعیت، نماینده مذکور مأمور پلیس راهور را مورد ضرب و شتم قرار داد.

شدت این درگیری به حدی بود که بینی مأمور پلیس دچار شکستگی شد و پزشکی قانونی ضربه به بینی را تأیید و نسبت به «ارش» موضوع اقدام کرد.

کد مطلب 4567495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها