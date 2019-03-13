فراخوان نخستین جشنواره میراث مکتوب رضوی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد امام رضا (ع) با همکاری مؤسسه خانه کتاب، دبیرخانه جایزه کتاب سال و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، نخستین جشنواره میراث مکتوب رضوی (ع) را با هدف شناسایی آثار برتر، شامل کتاب، پایان نامه و مقاله با موضوع امام رضا (ع)، سیره و فرهنگ رضوی برگزار می‌کند.

بر اساس فراخوان نخستین جشنواره میراث مکتوب رضوی(ع) از پدیدآورندگان، مترجمان، مصححان، ناشران و دانشجویان دعوت می‌شود با مراجعه به تارنمای جایزه کتاب سال به نشانی (www.ketabsal.ir) و پر کردن کاربرگ مربوطه، آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

به این ترتیب، نخستین جشنواره میراث مکتوب رضوی (ع) با هدف ایجاد جریان مستمر و پویا برای بسط و گسترش سیره و معارف رضوی در آثار مکتوب و بهره مندی از تجربیات و نظرات نخبگان حوزوی، دانشگاهی، فرهنگی و هنری در زمینه فرهنگ رضوی برگزار می‌شود.

آثار ارسالی به این جشنواره باید طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷ منتشر شده باشند و فقط کتاب‌هایی داوری و ارزیابی می‌شوند که دارای برگه اعلام وصول باشند. همچنین، موضوع آثار ارسالی باید در سه حوزه تألیف، ترجمه و تصحیح به‌طور کامل درباره امام رضا (ع) باشند و آثاری که یک یا چند فصل آن به موضوعات دیگر اختصاص داشته باشد از چرخه داوری کنار می‌روند.

این جشنواره شامل ۳ بخش کتاب، مقاله و پایان نامه است که در بخش کتاب آثار در دو گروه کودک و نوجوان و بزرگسال با محورهای معارف رضوی (سیره، سبک زندگی و احادیث)، زیارت، ادبیات داستانی (رمان، داستان و مجموعه داستان‌های کوتاه)، شعر نو و کلاسیک، هنر (نمایشنامه، فیلمنامه، معماری و هنرهای تجسمی)، تاریخ و مردم شناسی بررسی می‌شوند. همچنین در بخش مقاله، مقاله‌هایی که در موضوعات یادشده طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷ به‌صورت چاپی یا الکترونیکی در مجلات علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و تخصصی منتشر شده باشند در این جشنواره می‌توانند شرکت کنند.

همچنین، پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاهی یا سطوح ۳ و ۴ حوزوی که در موضوعات یادشده تا پایان سال ۱۳۹۷ دفاع شده باشند، می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ به دبیرخانه جشنواره واقع در تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره ۲، دبیرخانه جایزه کتاب سال ارسال کنند.

آئین پایانی نخستین جشنواره میراث مکتوب رضوی (ع) در آبان سال ۱۳۹۸ همزمان با هفته کتاب در شهر یزد؛ پایتخت کتاب ایران برگزار می‌شود.