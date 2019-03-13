سامان دهی ۵۴ گلزار شهدا در دماوند به طور کامل انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم ملیحی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه طی سخنانی اظهار داشت: به مناسبت روز شهدا برنامه کاشت ۲۲ نهال در ۲ گلزار شهدا شهرستان دماوند را با مساعدت و حمایت شهرداری و منابع طبیعی خواهیم داشت و همچنین دیدار با همسران و خانواده‌های شهدا و خانواده‌های ایثارگران نیز انجام خواهد شد.

اشرفی با بیان اینکه تجلیل از نخبگان در دماوند نیز صورت خواهد گرفت افزود: در حال حاضر شهرستان دماوند ۴۰ نخبه ایثارگر دارد که فرزند، همسر برادر و یا خواهر شهید و آزاده هستند که در زمینه‌های ورزشی، علمی پژوهشی و قرآنی دارای برجستگی‌هایی در سطح کشور بوده و تعداد دیگری از این افراد کسانی هستند که در نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب دارای اثر می‌باشند.

وی در خصوص تعداد شهدای شهرستان دماوند نیز گفت: تعداد شهدا دقیق نیست چرا که کسانی هستند که متولد دماوند بودند و شهید شدند و برخی ساکن دماوند شده اند و برخی میهمان بوده اند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران دماوند در ادامه بیان داشت: در شهرستان دماوند تعداد ۳۱۳ مزار شهید ۷۰۰ جانباز و ۵۵ گلزار شهید و ۵۸ آزاده داریم که گلزارها باید تحویل شهرداری بشود اما هنوز تحویل نشده و پروسه‌های بعد باید توسط شهرداری انجام شود.

اشرفی در خصوص موزه شهدای دماوند نیز اظهار داشت: آثار موزه‌ای شهدای گرانقدر و شهدای مدافع حرم در این موزه نگهداری می‌شود و ساختمان سابق تحویل داده می‌شود و اثار در معرض دید عموم باقی خواهد ماند.

وی در رابطه با خدمات ارائه شده به خانواده شهدای شهرستان دماوند نیز گفت: خدماتی حوزه‌های مختلف فرهنگی به این عزیزان ارائه شده که شامل ارائه سهمیه حج عمره و تمتع به خانواده مستطیع شهدا و اردوهای سیاحتی و زیارتی، بررسی و پیگیری امور آموزشی خانواده شهدا که دانشجو و دانش آموز هستند و پرداخت صد در صدی شهریه خانواده شهدا و جانبازان و ارائه معرفی نامه برای مراکز فرهنگی هنری ورزشی و استخرهای شهرستان از جمله این خدمات بوده است.