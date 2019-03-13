رفع مشکلات معیشتی مردم لازمه تحقق عدالت است

آیت الله هاشم زاده هریسی عضو مجلس خبرگان رهبری در حاشیه ششمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اجرای عدالت در اسلام یک اصل قعطی است، گفت: برای اجرای عدالت، لازم است مشکلات معیشتی رفع شود به همین جهت رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم لازمه تحقق عدالت است.

وی با بیان اینکه ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی بدون اجرای عدالت محقق شدنی نیست، تصریح کرد: وقتی لازمه تحقق عدالت و ارزش‌های اسلامی، رفع مشکلات معیشتی است انتظار می‌رود که مسئولان به این مهم توجه داشته باشند که بدون رفع مشکلات اقتصادی نمی‌توان ارزش‌های انقلاب اسلامی را به صورت کامل اجرایی کرد.

آیت الله هاشم زاده هریسی گفت: فقر می‌تواند موجب لطمه به ایمان شود و این مسئله در احکام و روایات متعدد اسلامی ذکر شده است به همین جهت اعضای مجلس خبرگان رهبری رفع مشکلات اقتصادی را به عنوان یک اصل لازم در دستور کار خود قرار داده و از وزیر اقتصاد خواستند که نسبت به عملکرد دولت در رفع مشکلات معیشتی گزارش بدهد.

وی گفت: اینکه در یک خانواده، جوان بیکار از پدر و مادر خود خجالت زده باشد، قابل پذیریش نیست در این شرایط که جوان ما بیکار باشد و گرانی‌ها سرسام آور در اقتصاد و معیشت مردم وجود داشته باشد، نمی‌توان ارزش را به درستی پیاده کرد چون امروز رفع مشکلات مردم یک ارزش مهم و غیرقابل انکار است.