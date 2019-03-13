کشف ۳۱ هزار عدد مواد محترقه غیرمجاز در عملیات‌ پلیس استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام امیریان اظهار داشت: در تداوم طرح‌های مبارزه با تهیه و توزیع مواد محترقه غیرمجاز، مأموران انتظامی روز گذشته در عملیات‌هایی در شهرستان‌های اراک، شازند و دلیجان، موفق به کشف ۳۱ هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز شدند.

وی افزود: تعداد ۱۹ هزار عدد از مواد محترقه در بازرسی از دو خودرو در محورهای مواصلاتی شهرستان اراک، ۲۰ کیلوگرم مواد اولیه ساخت نارنجک دستی و ۷ هزار عدد مواد محترقه غیرمجاز از یک واحد صنفی در اراک، بیش از ۴ هزار عدد مواد محترقه غیرمجاز از یک منزل مسکونی در دلیجان، تعدادی مواد محترقه غیرمجاز از یک واحد صنفی در شازند و … در این عملیات‌ها کشف شد.

معاون عملیات فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: در این عملیات‌ها ۵ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

امیریان در ادامه گفت: با توجه به اینکه بیشترین قربانیان حوادث چهارشنبه آخر سال، کودکان و نوجوانان هستند، بر والدین تکلیف است که فرزندان خود را از خطرات مواد منفجره و آتش زا آگاه کرده و آنان را از بازی با چنین موادی بر حذر دارند.