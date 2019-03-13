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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۳۸

معاون عملیات فرمانده انتظامی استان مرکزی خبر داد؛

کشف ۳۱ هزار عدد مواد محترقه غیرمجاز در عملیات‌ پلیس استان مرکزی

کشف ۳۱ هزار عدد مواد محترقه غیرمجاز در عملیات‌ پلیس استان مرکزی

اراک- معاون عملیات فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف ۳۱ هزار عدد مواد محترقه غیرمجاز و ۲۰ کیلوگرم مواد اولیه ساخت آن، در عملیات‌ روز گذشته پلیس استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام امیریان اظهار داشت: در تداوم طرح‌های مبارزه با تهیه و توزیع مواد محترقه غیرمجاز، مأموران انتظامی روز گذشته در عملیات‌هایی در شهرستان‌های اراک، شازند و دلیجان، موفق به کشف ۳۱ هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز شدند.

وی افزود: تعداد ۱۹ هزار عدد از مواد محترقه در بازرسی از دو خودرو در محورهای مواصلاتی شهرستان اراک، ۲۰ کیلوگرم مواد اولیه ساخت نارنجک دستی و ۷ هزار عدد مواد محترقه غیرمجاز از یک واحد صنفی در اراک، بیش از ۴ هزار عدد مواد محترقه غیرمجاز از یک منزل مسکونی در دلیجان، تعدادی مواد محترقه غیرمجاز از یک واحد صنفی در شازند و … در این عملیات‌ها کشف شد.

معاون عملیات فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: در این عملیات‌ها ۵ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

امیریان در ادامه گفت: با توجه به اینکه بیشترین قربانیان حوادث چهارشنبه آخر سال، کودکان و نوجوانان هستند، بر والدین تکلیف است که فرزندان خود را از خطرات مواد منفجره و آتش زا آگاه کرده و آنان را از بازی با چنین موادی بر حذر دارند.

کد مطلب 4567696

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