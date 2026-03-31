به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه شازند گفت: در پی رصد و اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه شازند، مقادیری نارنجک جنگی در یکی از منازل مخروبه واقع در روستاهای شهرستان شازند کشف و ضبط شد.

وی افزود: از تمامی شهروندان محترم درخواست می شود نسبت به حضور افراد غریبه، تحرکات مشکوک و هرگونه مورد غیرعادی حساس بوده و مراتب را فوراً از طریق شماره تلفن ۱۱۴ به نهادهای امنیتی گزارش دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

فرمانده سپاه شازند با اشاره به کشف نارنجک‌های جنگی در یکی از روستاهای این شهرستان، تاکید کرد: روند دستگیری عناصر دشمن همچنان در حال انجام است.