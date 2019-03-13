زمان تشییع پیکر خالق نوحه «کربلا کربلا » اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تشییع پیکر حاج علی اکبر شریعت فردا جمعه ساعت ۹ صبح از حرم مطهر شاهچراغ (ع) به سمت دارالرحمه اعلام شده است.

دکتر اکبر اجرایی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: این رزمنده دوران دفاع مقدس که سال‌ها با نوحه «کربلا کربلا ما داریم می آییم» میان مردم شناخته می‌شد از یک ماه و نیم پیش در بخش داخلی بیمارستان شهید فقیهی شیراز بستری بود که متأسفانه شامگاه چهارشنبه به علت کهولت سن، عفونت داخلی و ایست قلبی به لقا الله پیوست.

اکبر شریعت متولد ۱۳۲۷ داراب، معروف به نغمه خوان دارخوین، از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس به شمار می‌رفت.

شریعت، از کودکی نوحه‌خوانی می‌کرد و شعرهایی هم می‌سرود که حاصل آن ۳ دفتر شعر است که اکنون یک دفتر باقی مانده و به‌گفته وی «از دفترچه شعرهایم یک دفتر باقی مانده که نزد نوه‌ام است».

شب عاشورای سال ۶۳ اکبر شریعت مشغول نوحه‌خوانی و عزاداری است که با صحبت حاج آقا ربانی رئیس عقیدتی سیاسی نیروی زمینی با فرمانده لشگر سرهنگ جوادی به‌مدت ۳ روز به قرارگاه کربلا می‌رود و آنجا نوای «کربلا کربلا ما داریم می‌آییم» وی ماندگار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زمان و مکان تشییع و تدفین این یادگار دوران دفاع مقدس اعلام می‌شود.