نجات یافته زلزله کرمانشاه میهمان سرخپوشان

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین امروز سرخ پوشان از ساعت یازده در مجموعه درفشی فر و در سالن آغاز شد. اعضای تیم پس از حضور در زمین، ابتدا میزبان یکی از زلزله‌زده‌های کرمانشاه بودند که خود چند روز زیر آوار بود و در آن سانحه تمام خانواده خود را از دست داد.

در جریان این برنامه، برانکو ایوانکوویچ پیراهنی را هدیه داد که همه اعضای تیم آن را امضا کردند. تمرین در زمین با حضور و تشویق هواداران، با گرم کردن و تمرینات بدنی آغاز شد. شایان مصلح، امید عالیشاه، حسین ماهینی و محسن ربیع خواه نیز در این مرحله حضور داشتند.

در ادامه، فوتبال در نیمی از زمین در دستور کار قرار گرفت. پس از فوتبال حسین ماهینی با مارکو و شایان مصلح نیز با پزشک تیم به تمرین اختصاصی پرداختند. سعید حسین پور، سعید کریمی، مهدی شریفی، آدام همتی، امید عالیشاه و سروش رفیعی با زلاتکو ایوانکوویچ تمرین داشتند و برانکو روی تمرین پاس‌های بلند و انتقال بازی بین فازهای دفاع و حمله را مرور کردند.