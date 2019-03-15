به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در اطلاعیه‌ای به مسافران و متقاضیان ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافری اعلام کرد که ثبت گوشی‌های مسافری در سامانه رجیستری آنلاین شده و ضروری است متقاضیان ثبت گوشی‌های مسافری نکاتی را در نظر داشته باشند.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع می‌رساند در بروزرسانی اخیر سامانه «اظهارنامه گمرکی تلفن همراه» این امکان اضافه شده است که بعد از ثبت اطلاعات و پرداخت عوارض گوشی به صورت آنلاین اطلاعات به سامانه همتا ارسال خواهد شد و کد فعال سازی از طرف همتا در همان روز پیامک خواهد شد.

گوشی‌هایی که قبل از این تاریخ در سامانه ثبت شده و شناسه پرداخت دریافت کرده‌اند ولی بعد از به روزرسانی سامانه اقدام به پرداخت عوارض کرده‌اند در مرحله آخر با پیغام «خطا در استعلام imei از سامانه همتا: کد متناظر گمرکی برای این شناسه (IMEI) تعریف نشده است» مواجه می‌شوند که اطلاعات این دسته بعد از بررسی‌های لازم به همان روش قبل و با ارسال فایل از سمت گمرک به همتا انجام خواهد شد و فعال سازی نیز از سمت همتا خواهد بود.