محمدرضا قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه مناطق ییلاقی خراسان شمالی، مستعد کشت گیاهان دارویی است تلاش می‌شود طرح کشت گیاهان دارویی در اکثر مناطق ییلاقی استان انجام شود تا از فرسایش خاک جلوگیری و همچنین درآمدزایی و اشتغالزایی را برای عشایر به همراه داشته باشد.

قلی زاده با اشاره به کشت گیاهان دارویی در سطح پنج هکتار از اراضی مستعد عشایری شهرستان اسفراین، تصریح کرد: در این مناطق گیاهان دارویی آویشن و مریم گلی کشت و تداوم خواهد داشت.

وی بیان کرد: همچنین طرح پایلوت کشت گل محمدی در سطح ۴۰ هکتار از منطقه ییلاقی شهرستان شیروان پس از تأمین اعتبار انجام می‌شود.

مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی با بیان اینکه تمام عشایر شهرستان شیروان عضو شرکت‌های تعاونی هستند، گفت: امیدواریم با مدیریت تشکل‌های عشایری کشت ۴۰ هکتاری گل محمدی به ثمر می‌رسد.

قلی زاده مطرح کرد: کشت گیاهان دارویی به منظور تنوع بخشی تولیدات جامعه عشایری و افزایش درآمد در مناطق مستعد در خراسان شمالی آغاز شده است.