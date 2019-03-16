رکود در ساخت و ساز موجب کاهش درآمد شهرداری ها شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی روز شنبه در همایش شهرداران استان مرکزی در اراک که همزمان با سالروز شهادت شهید باکری و روز ملی شهردار برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل وجود رکود در ساخت و ساز، درآمد شهرداری‌ها با کاهش روبرو شده است، اما در استان مرکزی حتی الامکان سعی شده تا این مشکل بر روند کار شهرداری‌ها در مدیریت شهری اثرگذار نباشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی افزود: هم اکنون شهرداری‌های استان مرکزی با وجود مشکلات مالی روند مطلوب و مداومی را در خدمت رسانی به شهروندان دارند و علاوه بر آن در برنامه‌های این مجموعه‌ها توسعه شهری نیز مدنظر قرار دارد، در واقع چالش‌های مالی شهرداری‌ها در استان به نحو مطلوبی مدیریت شده است.

زندیه وکیلی بیان کرد: طی دهه فجر سال جاری بخش عمده‌ای از پروژه‌های افتتاح شده در سطح استان مربوط و متعلق به شهرداری‌ها بوده است که این گواهی بر عملکرد مطلوب این مجموعه‌ها در شرایط دشوار مالی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: در دهه فجر سال جاری همچنین از چهار ساختمان شهرداری در نقاط مختلف استان مرکزی بهره برداری شد و پروژه‌های عمرانی شهری در استان در دست اقدام است.

وی تصریح کرد: در راستای جبران بخشی از مشکلات مالی شهرداری‌ها، امسال مجموعاً ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به شماری از شهرداری‌های استان مرکزی تعلق گرفت

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی ادامه داد: علاوه بر این در سال جاری تلاش شد تا با برخورداری شهرداری‌ها از برخی منابع مالی و همچنین سرمایه گذاری، پروژه‌های شهری دچار توقف نشود و روند توسعه شهری و ارتقای خدمات این حوزه تداوم یابد.