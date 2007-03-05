پیش درآمدی بر اکران نوروزی؛ گزارش اکران سینماهای تهران در هفته دوم اسفندماه 85

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "مهمان" به تقابل فرهنگ شرق و غرب می پردازد و داستان یک دختر امریکایی است که پس از ورود به ایران با جوانی آشنا می شود و این آشنایی موجب حوادث و اتفاقاتی می شود. این فیلم دومین همکاری مشترک موسسه سینمایی پویا فیلم و سعید اسدی پس از فیلم موفق "آواز قو" است.

از عوامل فیلم می توان به سعید اسدی کارگردان، حسن انصاریان فیلمنامه نویس، فرج حیدری مدیرفیلمبرداری، مستانه مهاجر تدوینگر، احسان خواجه امیری آهنگساز، بابک اخوان صدابردار، فریدون خوشابافرد صداگذار، حسین فرح بخش و عبدالله علیخانی تهیه کنندگان اشاره کرد. امین حیایی، محمدرضا شریفی نیا، شقایق فراهانی، حسام نواب صفوی، مریم امیرجلالی، امیرمهدی کیا، الیزابت امینی، زهره حمیدی، کرولاین پیج، ثریا قاسمی، پوریا پور سرخ و بهناز حوری بازیگران این فیلم هستند.

"مهمان" با سه روز نمایش در سینماهای قدس، عصرجدید 2، ایران 3، بلوار، بهمن 1، پارس 1، تهران 1، شاهد، گلریز 1، جی 1، ماندانا، کوثر، قیام، حافظ، آسیا و جوان 1 به فروش 3/28 میلیون تومانی دست پیدا کرده است.





امین حیایی در نمایی از "مهمان"

"رازها" فیلمی در ژانر کمدی و وحشت است و داستان زندگی زنی را روایت می کند که با همدستی پسرعمویش قصد کشتن شوهر پولدار خود را دارد. آنها دست به توطئه ای می زنند که تصور می کنند وی کشته شده، اما مرد زنده است و ماجرا ادامه پیدا می کند. امین تارخ، میترا حجار، ایرج نوذری و فهیمه راستکار بازیگران اصلی این فیلم هستند که محمدرضا سکوت مدیریت فیلمبرداری، بهرام دهقان آهنگسازی و محمدرضا اعلامی نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی آن را به عهده دارد. "رازها" با 18 روز نمایش در سینماهای فلسطین 2، شهر قشنگ، صحرا، شقایق، سعدی، بهمن 2، پیوند، مرکزی 2 و تهران 2، 8/23 میلیون تومان فروش داشته است.

"تله" به کارگردانی سیروس الوند، داستان یک زوج جوان است. در روزهای اول ازدواج چند اتفاق کوچک، مژگان را نسبت به فرشاد بدبین می کند. او به توصیه دوستش برای آزمودن وفاداری همسر، پای زن دیگری را به زندگی خود باز کند. فرشاد در وفاداری نمره قبولی می گیرد، اما زن اجیرشده حاضر به اتمام بازی نیست. محمدرضا گلزار، امین حیایی، مهناز افشار، ماه ‌چهره خلیلی، سحر زکریا و امیرحسین صدیق بازیگران فیلم هستند. اکران این فیلم در سینماهای ایران 2، مرکزی 1، جی 2، جمهوری 2 و کانون قدس ادامه دارد.

"رویای خیس" هفتمین ساخته پوران درخشنده، داستان زندگی نوجوانی به نام آرش را روایت می کند که به دنبال جدایی مادر و پدرش و وقتی مادر رابطه عاطفی جدیدی را تجربه می کند، دچار بحران می شود و به پدرش پناه می برد. همجواری با پدر شرایط تجربه عشق دوران نوجوانی را فراهم می کند. فرامرز قریبیان، شراره دولت آبادی، همایون ارشادی، فلور نظری، صوفی کیانی و افسانه پاکرو بازیگران این فیلم هستند. فیلم با 55 روز نمایش در سینماهای استقلال، فلسطین 1، المپیا، ایران 1، فرهنگ 1، شیدا، پیام انقلاب و جی 3‌، 106 میلیون تومان فروخته است.

"محکومین بهشت" کاری از حجت الله سیفی، یک فیلم اجتماعی است و داستان زندگی و سفر دو دختر شهرستانی را به تصویر می کشد که به تهران می آیند. آنها در مسیر فعالیت خود با مسایل و مشکلاتی رو به رو می شوند که حوادثی را در پی‌ دارد. محمود عزیزی، مهدی میامی، خزان شمس، افسانه پاکرو، کاوه سماکباشی، زری اماد، ندا مقصودی و کودک خردسال بهروز نیک اخلاق بازیگران فیلم هستند. فیلم با 16 روز نمایش در سینماهای آفریقا، فردوسی، سروش و جوان 1/13 میلیون تومان فروش داشته است.

"جایی در دوردست" دومین فیلم از سه گانه خسرو معصومی، داستان عشق جمال به دختری گنگ به نام نیالا را در طبیعت سبز شمال به تصویر می کشد. مرضیه خوش تراش، هادی دیباجی، مهران رجبی، مسعود رایگان و عباس امیری بازیگران اصلی فیلم هستند. "جایی در دوردست" با 16 روز نمایش در سینماهای عصرجدید1، فرهنگ 2 و شهرتماشا 2، 13 میلیون تومان فروش کرده است.

همچنین فیلم های "بی وفا" در سینماهای مرکزی 2، آستارا، سپیده 1 و پیروزی، "گیس بریده" در سینماهای دهکده المپیک و عصرجدید 3، "فستیوال فیلم های ایرانی" در سینماهای آرش و سارا، "آکواریوم" در سینما فرخ، "اسپاگتی در هشت دقیقه" در سینما شیرین، "فستیوال فیلم های خارجی" در سینما رودکی، "سرود تولد" در سینمای آسمان آبی، "میم مثل مادر" در سینما شهرتماشا 1، "ستاره است" در سینماهای پارس 2، ملت و گلریز 2 و "من و نگین دات کام" در سینماهای فلسطین 3 و کانون در حال نمایش هستند.

فیلمهای "اینجا چراغی روشن است"، "دنیا"، "قتل آنلاین"، "تنهایی باد" و "فاز 4" هم به ترتیب در سینماهای ناهید، اروپا، جمهوری، سپیده 2 و نادر به اکران خود ادامه می دهند.