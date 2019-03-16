عبدالله نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه‌ها شامل افتتاح کارخانه سیمان مند دشتی، کلینیک تخصصی بیمارستان زینبیه خورموج و کلنگ زنی طرح تولیدی کاغذ از کربنات کلسیم است که با حضور وزرای بهداشت و درمان و صنعت و معدن و تجارت صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: برای این سه پروژه ۵۸۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد.

فرماندار دشتی ادامه داد: برای کارخانه سیمان ۳۸۰ میلیارد تومان، طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم ۱۵۰ میلیارد تومان و کلینیک تخصصی بیمارستان نیز پنج میلیارد تومان اعتبار هزینه می‌شود.