به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه شنبه در دیدار با «ژایر بولسونارو» همتای برزیلی خود در کاخ سفید خطاب به وی گفت: به عضویت برزیل در ناتو و یا دیگر اتحادیه‌ها می نگرم.

رئیس جمهوری برزیل نیز در این دیدار گفت: از هر اقدامی که در جهت منافع دو کشور برزیل و آمریکا است، حمایت می‌کنم.



این در حالیست که «ژایر بولسونارو» رئیس‌جمهوری برزیل دیروز دوشنبه در قالب اولین سفر بین‌المللی خود بعد از رسیدن به قدرت در ژانویه ۲۰۱۹، به واشنگتن سفر کرد تا با دونالد ترامپ همتای آمریکایی دیدار کند.



وی قرار است علاوه بر دیدار خصوصی با ترامپ، با «لوئیس آلماگرو» دبیرکل سازمان کشورهای آمریکایی نیز دیدار کند.



گفتنی است بولسونارو که به احزاب راستگرا گرایش دارد و از وی به ترامپ برزیل یا ترامپ استوایی یاد می‌شود؛ در موضع‌گیری علیه ونزوئلا با رئیس‌جمهوری آمریکا همراه است.