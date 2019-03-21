صادرات استان مرکزی درسال۹۷ برای نخستین باربه یک میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده در پیامی به مناسبت فرارسیدن سال نو، اظهار داشت: «عید نوروز امسال مزین با میلاد با سعادت حضرت علی (ع) است که نوید بخش سالی نیکو است و امید است یکی از بهترین سال‌ها برای تک تک ملت ایران رقم خورد. مردم تلاش کنند روحیه همدلی و وحدت خود را در سال جدید افزایش دهند زیرا این مهم بزرگترین گره‌ها را باز و مشکلات را راهگشایی می‌کند.

سال ۹۷ با اتفاقات زیادی همراه بود، تحریم‌ها از سوی دشمنان انقلاب اسلامی شدت بیشتری گرفت که هدف از این تحریم‌ها تنها مردم و ملت ایران بود. برگشت و شدت این تحریم‌ها مشکلات، دردسرها و زحماتی را برای مردم ایجاد کرد که از جمله آن افزایش تورم، برخی گرانی‌ها و کاهش ارزش پول ملی بود.

دشمنان با این اقدام قصد داشتند مردم ایران را به زانو درآورند اما در سال ۹۷ و در ایام الله دهه فجر مردم ایران در مناسبت‌های مختلف این دهه حضور پرشور و دشمن شکنی داشتند و نشان دادند که هر چقدر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بیشتر شود، مردم هوشیار تر و هوشمند تر اقدام می‌کنند.

رهبر معظم انقلاب با نامگذاری امسال با عنوان رونق تولید بار دیگر درایت و رهنمودهای همیشگی خویش را برای سربلندی کشور به منصه ظهور گذاشتند و مردم و مسئولان باید با اقدام عملی زمینه ساز تحقق شعار سال باشند.

در ایام الله دهه فجر سال ۹۷ طرح‌های قابل توجهی در استان مرکزی به بهره برداری رسید و حضور مردم در مناسبت‌های مختلف این دهه نشان دهنده اهمیت دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مردم بود. انقلاب اسلامی در دهه پنجم عمر با برکت خود قرار دارد و در گام دوم انقلاب همه تلاش‌ها بر این است که دستاوردهای کسب شده ۴۰ سال گذشته حفظ شود و ارتقا یابد و شرایط برای نسل جوان بر اساس بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب آماده شود.

سال ۹۷ با وجود مشکلات اقتصادی و تنگناهای مالی پر از موفقیت‌های خوب برای مردم استان مرکزی بود و در این سال با تلاش مردم، بخش خصوصی و تولید کنندگان نرخ بیکاری استان حدود یک و نیم درصد نسبت به مشابه قبل کاهش یافت. استان مرکزی در زمینه کاهش نرخ بیکاری مقام دوم را در کشور داشت و این پیروزی بزرگی بود که در کنار فشار اقتصادی و تحریم‌ها به دست آمد.

پارسال با تلاش و همکاری تولید کنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی آمار بی سابقه و غیرقابل تصوری در زمینه صادرات غیرنفتی رخ داد که موجب شد صادرات این بخش برای نخستین بار به یک میلیارد دلار افزایش یابد و امید است این رشد در سال جدید بیشتر شود. پرداخت ۱۲ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید، یکی دیگر از اقدام‌های ارزنده سال گذشته در استان مرکزی بود که به یک هزار و ۵۶۰ واحد تولیدی این استان پرداخت شد.

استاندار مرکزی ادامه داد: ۲ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی در استان مرکزی وجود دارد که پارسال بیش از نیمی از این واحدها از تسهیلات رونق تولید بهره مند شدند. ایجاد بیش از ۱۰ هزار شغل پایدار در استان مرکزی و پرداخت حدود سه هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی از دیگر اقدام‌های ارزنده در سال گذشته است.

پارسال در راستای کاهش آلودگی هوای اراک نیز قدم‌های بزرگی برداشته شد و در این سال تمام دیگ‌های آلوده کننده شرکت ایرالکو با تلاش این شرکت، مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای، گروه‌های مردم نهاد و حافظان محیط زیست جمع آوری و دیگ‌های جدید به چرخه تولید وارد شد.

اقدام‌های مؤثر در زمینه کاهش آلودگی هوای اراک موجب شد تا تعداد روزهای آلوده به نسبت سال ۹۶ حدود ۳۰ درصد کاهش یابد. این سیاست در سال ۹۸ در کارگروه‌های تخصصی و با بهره گیری از کمک‌های مردم و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

ایجاد خانه‌های جوان در استان مرکزی از دیگر اقدام‌های سال گذشته بود که ابتدا در اراک شکل گرفت و ایجاد آن در سال جدید در سایر شهرهای استان در دستور کار قرار دارد.

تفاهم نامه‌ای در سفر اخیر وزیر ورزش و جوانان به استان مرکزی در خصوص ایجاد ۱۰۰ زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی و چند منظوره در روستاهای بزرگ این استان منعقد شده است که بر اساس این تفاهم نامه زمین رایگان از طرف استانداری در اختیار اجرا کنندگان طرح قرار می‌گیرد. اجرای این طرح نیازمند ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار است که مقرر شده ۱۵۰ میلیارد ریال آن توسط استان مرکزی و ۱۰۰ میلیارد ریال توسط وزارت ورزش و جوانان تأمین شود.»