بازار مکزیک استعداد لازم برای جذب کالاهای صادراتی ایران را داراست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون کشور، محمد رضا رمضانی دبیر کل اتاق تعاون مرکزی کشور در نشست مشترک با سفیر مکزیک ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به ویژگی های بازار مکزیک به عنوان دومین بازار بزرگ آمریکای لاتین ، استعداد لازم برای جذب کالاهای صادراتی کشورمان و تامین بسیاری از نیازهای داخلی را برخوردار است.

وی تصریح کرد: عمده صادرات ایران به مکزیک را پسته و قالی تشکیل می دهد که این صادرات در زمینه های خشکبار ، فرش دستباف ، صنایع غذایی و محصولات کشاورزی گسترش یابد.

رمضانی ادامه داد: عمده واردات ایران از مکزیک را الیاف مصنوعی برای صنایع ریسندگی و بافندگی، لوله های نفت وگاز ، موتور ، دارو محصولات شیمیایی تشکیل می دهد و ایران باید از تجربیات مکزیک در خصوص محصولات آبزیان بهره گیرد.

دبیر کل اتاق تعاونی کشور گفت:حجم روابط اقتصادی دو کشور در سنوات گذشته حاکی از آن است که با وجود ظرفیت‌های بالای دو کشور برای همکاری از رشد چندانی برخوردار نبوده است.

وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته همواره کل حجم مبادلات طرفین حدود 40 میلیون دلار در سال بوده است.

رمضانی با اشاره با ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و پررنگ شدن تعاونی‌ها در ایران، گفت: با ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی ، تعاونی‌ها از اهمیت ویژه ای در کشور برخوردار شدند و قابلیت همکاری های تجاری و بازرگانی با دیگر کشورها از جمله مکزیک را خواهند داشت و باتوجه به این ابلاغیه آماده سرمایه گذاری مشترک بین بخشهای تعاونی و شرکت مکزیکی در ایران هستیم .

درادامه نشست لوئیس موناستریوسفیر مکزیک اظهار داشت: بیشترین حجم مبادلات مکزیک با کشورهای آسیایی مربوط به کشورهای شرق آسیا است و حجم تجاری این کشور بالغ بر 435 میلیارد دلار است که 40 درصد مجموع مبادلات تجاری آمریکای لاتین را شامل می شود.

وی تصریح کرد: در تاریخ مکزیک تعاونی قدمت طولانی دارند و فعالیت آنها بیشتر از بخش خصوصی و دولتی است و کشور مکزیک از طریق تعاونی‌ها می توانند با ایران همکاری تجاری و بازرگانی فراوانی داشته باشد.