عدم تغییر ساعت پیک مصرف را در کشور کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، وزیر نیرو با تاکید بر این که تصمیمی غیر کارشناسی تا کنون در دولت نهم گرفته نشده، گفت: بنای کار دولت در سال ‪ ۸۶بر عدم تغییر ساعت‌هاست.

فتاح افزود: یکی از ابعاد مورد نظر دولت در بحث تغییر ساعت‌ها می‌تواند انرژی و صرفه‌جویی در آن باشد اما آنچه اثرگذار است جنبه‌های مختلف اجتماعی، ترافیکی و مانند آن در کنار هم است چنانکه در همه کشورها این‌گونه است و همه چیز از ابعاد مختلف لحاظ می‌شود.

وی که در گفت و گو با ایرنا سخن می‌گفت، افزود: در دولت نهم تصمیم غیرکارشناسی نبوده و روی این موضوع هم خیلی بررسی و کار کارشناسی انجام شده است.

ویافزود: طبیعی است که نظرات کارشناسی، استنباطها و نگرشها متفاوت باشد.

وی ادامه داد: مجموعه وزارت نیرو هم نظرات کارشناسی خود را به مجلس و دولت اعلام کرده است و مجلس باید آن را مد نظر قرار دهد.

فتاح ادامه داد: اگر قرار باشد به طور رسمی به موردی در حوزه انرژی برای تغییر ساعتها استناد شود نظر مکتوب و رسمی وزارت نیرو باید مورد استنباط قرار گیرد. وی توضیح داد: بر مبنای دو شاخص پیک مصرف و میزان مصرف انرژی این موضوع بررسی شد.

به گفته فتاح، امسال با وجود عدم تغییر ساعت پیک مصرف نه تنها افزایش نیافت که کاهش نسبی خوبی داشت چنانکه اگر این پیک ‪ ۱۰درصد بود در این دوره به شش درصد رسید و میزان مصرف انرژی هم هیچ تغییری نکرد.

وی این دیدگاه را دقیق، کارشناسی و نظر رسمی وزارت نیرو ذکرکرد.