روابط عمومی ها توجیه گر عملکرد دستگاههای خود هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی فضایلی در دیدار با دبیر و تعدادی از اعضای دبیرخانه دومین همایش روابط عمومی الکترونیک ، افزود: تعامل صادقانه روابط عمومی ها با مردم در کسب موفقیت سازمانی و ارتقای سازمانها نقش به سزایی دارد.

مدیرعامل خبرگزاری فارس با تشریح وظایف رسانه ها در اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های مردم ، گفت: به عنوان یک رسانه به هیچ عنوان بنا نداریم نقش روابط عمومی را برای دستگاهها و سازمان ها ایفا کنیم و در انتشار اخبار دریافتی از روابط عمومی ها به جنبه های حرفه ای و ارزشهای خبری توجه داریم.

وی به تلاشهای انجام شده در استمرار برگزاری همایش روابط عمومی الکترونیک اشاره کرد و افزود: هر فعالیت جدیدی با موانع و محدودیت هایی مواجه بوده و آثار مثبت و منفی مختلفی در پی دارد و باید تلاش شود آثار مثبت و نقاط منفی کاهش یابد .

فضایلی در پاسخ به درخواست دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک جهت اختصاص حوزه ای مستقل برای انتشار اخبار تخصصی روابط عمومی ، ضمن تشریح محدویت های مالی و نیروی انسانی متخصص برای سرمایه گذاری رسانه ها در ایجاد حوزه های جدید ، گفت: با وجود محدودیت ها ، این درخواست را بررسی و در صورت فراهم شدن زمینه ورود موثر به این حوزه اقدام خواهیم کرد.

دومین همایش روابط عمومی الکترونیک 27 اردیبهشت 86 و همزمان با روز روابط عمومی برگزار خواهد شد.