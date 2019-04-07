سریال «نردبام آسمان» روی آنتن شبکه افق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، «نردبام آسمان» عنوان سریالی است که درباره زندگی غیاث‌الدین جمشید کاشانی، اخترشناس و ریاضیدان ایرانی ساخته شده است.

در این سریال شاهد روایتی کامل از زمان تولد تا کشته شدن این دانشمند بزرگ ایرانی هستیم، روایتی که وحید جلیلوند، برزو ارجمند، رحیم نوروزی، ویشکا آسایش، داریوش کاردان، شبنم قلی خانی، سارا خوئینی‌ها، فرهاد قائمیان، حسن پورشیرازی، سیامک احصایی، سیاوش چراغی پور و محسن زهتاب، ایفاگر نقش‌های مختلف آن هستند.

«نردبام آسمان» با تهیه کنندگی محسن علی اکبری و کارگردانی محمد حسین لطیفی، از شنبه ۱۷ فروردین ماه هر شب به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه، ساعت ۲۳:۳۰ روی آنتن شبکه افق می‌رود.

زمان پخش تکرار این مجموعه تلویزیونی، روز بعد ساعت‌های ۹:۳۰ و ۱۴:۳۰ است.